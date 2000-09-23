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Памела Андерсон сходила на свидание с молодым бойфрендом

Памела Андерсон сходила на свидание с молодым бойфрендомПамела Андерсон планировала третий раз стать мамой.

Голливудская звезда Памела Андерсон возобновила отношения с 32-летним футболистом Адилем Рами. Пару увидели журналисты во время их свидания в Париже.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Как сообщает ТСН, неожиданно для всех сторонников американская звезда Памела Андерсон все же возобновила романтические отношения с Адилем Рами. Влюбленные засветились во время совместного выхода в среду, 26 сентября.

Папарацци увидели счастливую пару, когда звезды покидали один из отелей в столице Франции. По информации СМИ, Памела Андерсон, одетая в приталенное платье с сексуальным декольте и пикантным разрезом на ноге, нежно брала за руку своего молодого бойфренда и стыдливо опускала взгляд вниз.

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К слову, ранее Памела Андерсон планировала третий раз стать мамой. Однако планы звезды внезапно изменились: инсайдеры рассказали, что актриса покинула своего молодого бойфренда Адиля Рами. Причиной этого были дети футболиста от первого брака. Памела Андерсон считала, что Адиль Рами мало времени уделяет им, встречаясь с ней.

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 Теги: Памела Андерсон, бойфренд

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Сегодня, 19:54 » Автор: Едгар Букмирза
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