Раздел: Культура
Памела Андерсон сходила на свидание с молодым бойфрендом
Памела Андерсон планировала третий раз стать мамой.
Голливудская звезда Памела Андерсон возобновила отношения с 32-летним футболистом Адилем Рами. Пару увидели журналисты во время их свидания в Париже.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как сообщает ТСН, неожиданно для всех сторонников американская звезда Памела Андерсон все же возобновила романтические отношения с Адилем Рами. Влюбленные засветились во время совместного выхода в среду, 26 сентября.
Папарацци увидели счастливую пару, когда звезды покидали один из отелей в столице Франции. По информации СМИ, Памела Андерсон, одетая в приталенное платье с сексуальным декольте и пикантным разрезом на ноге, нежно брала за руку своего молодого бойфренда и стыдливо опускала взгляд вниз.
Читайте также: Памела Андерсон идет в политику
К слову, ранее Памела Андерсон планировала третий раз стать мамой. Однако планы звезды внезапно изменились: инсайдеры рассказали, что актриса покинула своего молодого бойфренда Адиля Рами. Причиной этого были дети футболиста от первого брака. Памела Андерсон считала, что Адиль Рами мало времени уделяет им, встречаясь с ней.
Голливудская звезда Памела Андерсон возобновила отношения с 32-летним футболистом Адилем Рами. Пару увидели журналисты во время их свидания в Париже.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как сообщает ТСН, неожиданно для всех сторонников американская звезда Памела Андерсон все же возобновила романтические отношения с Адилем Рами. Влюбленные засветились во время совместного выхода в среду, 26 сентября.
Папарацци увидели счастливую пару, когда звезды покидали один из отелей в столице Франции. По информации СМИ, Памела Андерсон, одетая в приталенное платье с сексуальным декольте и пикантным разрезом на ноге, нежно брала за руку своего молодого бойфренда и стыдливо опускала взгляд вниз.
Читайте также: Памела Андерсон идет в политику
К слову, ранее Памела Андерсон планировала третий раз стать мамой. Однако планы звезды внезапно изменились: инсайдеры рассказали, что актриса покинула своего молодого бойфренда Адиля Рами. Причиной этого были дети футболиста от первого брака. Памела Андерсон считала, что Адиль Рами мало времени уделяет им, встречаясь с ней.
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