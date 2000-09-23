» » Катя Осадчая показала, как выглядела в юности
Раздел: Культура  
0

Катя Осадчая показала, как выглядела в юности

Катя Осадчая показала, как выглядела в юностиУкраинская ведущая поделилась архивным снимком.

Ведущая 1+1 и судья реалити Модель XL Катя Осадчая, которая недавно громко отпраздновала 35-летие, сегодня, 28 сентября, отмечает день рождения старшего сына Ильи.

Юноше исполняется 16 лет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 1+1.

По этому случаю телезвезда вспомнила, каким был ее сын в детстве и опубликовала в Instagram архивное фото.

«Этому малышу с фото сегодня 16!!! Так быстро пролетели эти годы! Илья, горжусь тобой, ты вырос именно таким сыном, о котором я мечтала!» – подписала милую фотографию ведущая.

Читайте также: Катя Осадчая впервые показала свое детское фото

Отметим, что Илья – сын Кати Осадчей от первого брака, которого она родила в 2002 году. На то время ей было 19 лет. Также ведущая вместе с Юрием Горбуновым воспитывает сына Ивана.



Катя Осадчая показала, как выглядела в юности
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Катя Осадчая, в юности

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:19 » Автор: Ирина Шевченко
     469
     0

Похожие новости по теме

Катя Осадчая показала фото с празднования дня рождения ее сына Катя Осадчая показала фото с празднования дня рождения ее сына

Катя Осадчая показала, как выглядела в начале карьеры Катя Осадчая показала, как выглядела в начале карьеры

Звезда программы Світське життя на телеканале 1+1 Катя Осадчая опубликовала раритетное фото 12-летней давности.

Катя Осадчая поделилась фотографией с сыном 12-летней давности Катя Осадчая поделилась фотографией с сыном 12-летней давности

Известная украинская ведущая опубликовала архивное фото.

Катя Осадчая поделилась фотографией подросшего сына в его день рождения Катя Осадчая поделилась фотографией подросшего сына в его день рождения

Катя Осадчая, известная украинская ведущая, редко делиться фотографиями своей семьи, но сегодня - сделала исключение.

Катя Осадчая рассказала, как с экс-супругом воспитывает сына Катя Осадчая рассказала, как с экс-супругом воспитывает сына

Катя Осадчая очень редко делится подробностями своей личной жизни, но ведущая поделилась секретом о том, как с бывшим мужем воспитывает сына Илью.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх