Катя Осадчая показала, как выглядела в юности

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Катя Осадчая, известная украинская ведущая, редко делиться фотографиями своей семьи, но сегодня - сделала исключение.

Катя Осадчая очень редко делится подробностями своей личной жизни, но ведущая поделилась секретом о том, как с бывшим мужем воспитывает сына Илью.