Раздел: Культура
"Выдаешь трусы за платье": Настю Каменских раскритиковали в Сети
Наряд назвали накидкой от мух.
Фанатов возмутил новый наряд Насти Каменских, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Известная украинская певица Настя Каменских попала под шквал критики в социальных сетях за свой новый образ. Снимок артистка разместила в Instagram.
"Моя любимая девочка создала специально для моего промо тура в Майами женственные и невероятно красивые платья в латиноамериканськом стиле", - написала в сети Каменских.
На фото певица позирует в платье, состоящем из черного боди и сетки поверх него. Талию подчеркивает пояс с инициалами певицы.
Однако не все подписчики по достоинству оценили образ Каменских.
Читайте также: Настю Каменских раскритиковали за откровенное фото
"Накидка от мух", "Если ты звезда то хоть бомжа раздень...", "Стилиста пора менять, платье ущербное", "Снова трусы за платье выдать пытаешься?", - пишут в комментариях.
Фанатов возмутил новый наряд Насти Каменских, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Известная украинская певица Настя Каменских попала под шквал критики в социальных сетях за свой новый образ. Снимок артистка разместила в Instagram.
"Моя любимая девочка создала специально для моего промо тура в Майами женственные и невероятно красивые платья в латиноамериканськом стиле", - написала в сети Каменских.
На фото певица позирует в платье, состоящем из черного боди и сетки поверх него. Талию подчеркивает пояс с инициалами певицы.
Однако не все подписчики по достоинству оценили образ Каменских.
Читайте также: Настю Каменских раскритиковали за откровенное фото
"Накидка от мух", "Если ты звезда то хоть бомжа раздень...", "Стилиста пора менять, платье ущербное", "Снова трусы за платье выдать пытаешься?", - пишут в комментариях.
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