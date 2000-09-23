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Раздел: Культура  
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"Выдаешь трусы за платье": Настю Каменских раскритиковали в Сети

"Выдаешь трусы за платье": Настю Каменских раскритиковали в СетиНаряд назвали накидкой от мух.

Фанатов возмутил новый наряд Насти Каменских, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Известная украинская певица Настя Каменских попала под шквал критики в социальных сетях за свой новый образ. Снимок артистка разместила в Instagram.

"Моя любимая девочка создала специально для моего промо тура в Майами женственные и невероятно красивые платья в латиноамериканськом стиле", - написала в сети Каменских.

На фото певица позирует в платье, состоящем из черного боди и сетки поверх него. Талию подчеркивает пояс с инициалами певицы.

Однако не все подписчики по достоинству оценили образ Каменских.

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"Накидка от мух", "Если ты звезда то хоть бомжа раздень...", "Стилиста пора менять, платье ущербное", "Снова трусы за платье выдать пытаешься?", - пишут в комментариях.
"Выдаешь трусы за платье": Настю Каменских раскритиковали в Сети
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 Теги: Настя Каменских, платье, критика

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Сегодня, 11:32 » Автор: Алена Шимко
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