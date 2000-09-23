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Раздел: Культура  
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Потап кардинально изменил имидж

Потап кардинально изменил имиджПотапа спутали с Нагиевым.

Популярный украинский певец и продюсер Потап решился на кардинальную смену имиджа. Соответствующий снимок он опубликовал на своей странице в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

"Добро пожаловать в мою пятницу", - сказал певец.

Обратим внимание, что на самом снимке видно исполнителя в очках и пробитым ухом. Также на нем заметно расстегнутую рубашку. Это стало причиной резкой реакции со стороны пользователей.

"Чуть с Нагиевым не спутала. Потап, у тебя такое мужественное тело, зачем серьги в уши?" – поинтересовалась пользователь "Модные дети".

"Мне кажется, с этими кольцами ты больше стаешь похожим на деда", - сказал юзер Алексей Пожидаев.

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"Что-то поправился наш Потап. Давай, возвращайся в нормальную форму…", - подчеркнула пользователь Настя Лабунец-Калиновская.
Потап кардинально изменил имидж
Потап кардинально изменил имидж
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 Теги: Потап, имидж, изменение

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Сегодня, 18:04 » Автор: Алена Шимко
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