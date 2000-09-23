Раздел: Культура
Потап кардинально изменил имидж
Потапа спутали с Нагиевым.
Популярный украинский певец и продюсер Потап решился на кардинальную смену имиджа. Соответствующий снимок он опубликовал на своей странице в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
"Добро пожаловать в мою пятницу", - сказал певец.
Обратим внимание, что на самом снимке видно исполнителя в очках и пробитым ухом. Также на нем заметно расстегнутую рубашку. Это стало причиной резкой реакции со стороны пользователей.
"Чуть с Нагиевым не спутала. Потап, у тебя такое мужественное тело, зачем серьги в уши?" – поинтересовалась пользователь "Модные дети".
"Мне кажется, с этими кольцами ты больше стаешь похожим на деда", - сказал юзер Алексей Пожидаев.
Читайте также: Поклонники в недоумении: Потап резко изменил имидж
"Что-то поправился наш Потап. Давай, возвращайся в нормальную форму…", - подчеркнула пользователь Настя Лабунец-Калиновская.
Популярный украинский певец и продюсер Потап решился на кардинальную смену имиджа. Соответствующий снимок он опубликовал на своей странице в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
"Добро пожаловать в мою пятницу", - сказал певец.
Обратим внимание, что на самом снимке видно исполнителя в очках и пробитым ухом. Также на нем заметно расстегнутую рубашку. Это стало причиной резкой реакции со стороны пользователей.
"Чуть с Нагиевым не спутала. Потап, у тебя такое мужественное тело, зачем серьги в уши?" – поинтересовалась пользователь "Модные дети".
"Мне кажется, с этими кольцами ты больше стаешь похожим на деда", - сказал юзер Алексей Пожидаев.
Читайте также: Поклонники в недоумении: Потап резко изменил имидж
"Что-то поправился наш Потап. Давай, возвращайся в нормальную форму…", - подчеркнула пользователь Настя Лабунец-Калиновская.
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