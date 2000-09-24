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Раздел: Культура  
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Селена Гомес и Cardi B выпустили новый хит

Селена Гомес и Cardi B выпустили новый хит О выходе нового трека первым известил диджей Снейк.

Американская певица Селена Гомес возвращается в шоу-бизнес после небольшой паузы с новой песней. Вместе с исполнителями Cardi B, Ozuna и DJ Snake она анонсировала выход композиции на испанском языке Taki Taki.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

О выходе нового трека первым известил диджей Снейк (DJ Snake) на своей странице в Instagram. Теперь стало понятно, почему Селена Гомес часто публиковала фотографии с восходящей звездой Cardi B и другими исполнителями.

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Что интересно, хоть Селена Гомес и уведомила своих поклонников несколько дней назад, что покидает социальные сети на неопределенный срок, музыкальный рекламный анонс с новой песней все же появился в ее Instagram-Stories несколько дней назад.

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 Теги: Cardi B, Селена Гомес, хит

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Сегодня, 21:54 » Автор: Едгар Букмирза
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