Раздел: Культура
Робби Уильямс стал одним из самых богатых музыкантов Британии
На счетах знаменитого певца - десятки миллионов евро.
Не так давно 44-летний британский артист сообщил, что стал отцом в третий раз. Известно, что малышка появилась на свет в одной из частных клиник Лондона. При этом Робби Уильямс и его супруга обратились за помощью к суррогатной матери, однако новорожденная дочь является биологически родной для знаменитого британца, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Тем не менее, сегодня исполнитель хита «Party Like A Russian» сообщил новую радостную новость. Стало известно, что в 2017 году звезде сцены удалось заработать около 19,5 миллионов евро. При этом музыкант несколько месяцев колесил по городам Австралии и Южной Америки с новым гастрольным туром.
Примечательно, что ранее на счету знаменитого исполнителя было 24 миллиона евро. При этом несколько недель назад Робби Уильямс стал новым членом жюри британского телешоу «X-Factor», заменив американскую поп-диву Николь Шерзингер. Кроме того знаменитый музыкант владеет собственной студией звукозаписи.
По информации западных изданий, за прошлый год компания заработала более 1 миллиона фунтов стерлингов. Однако сам Робби Уильямс не спешит радовать фанатов новыми треками. Напомним, что в 2017 музыкант представил альбом, в который вошли 6 композиций.
Кроме того знаменитый британец может похвастаться роскошным особняком, который расположен в элитном пригороде Лос-Анджелеса. Кстати, на его территории есть 6 спален, 8 ванных комнат, спортивный зал, терраса и два бассейна. Примечательно, что стоимость поместья оценивают в 26 миллионов долларов.
Читайте также: На "Танцах со звездами" произошел неожиданный поворот
Таким образом, Робби Уильямс может войти в список наиболее обеспеченных музыкантов Великобритании. Напомним, что среди наиболее богатых артистов числится Адель, Эд Ширан, Пол Маккартни и Стинг. При этом первую строчку занимают близкие родственники Джорджа Харрисона.
Не так давно 44-летний британский артист сообщил, что стал отцом в третий раз. Известно, что малышка появилась на свет в одной из частных клиник Лондона. При этом Робби Уильямс и его супруга обратились за помощью к суррогатной матери, однако новорожденная дочь является биологически родной для знаменитого британца, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Тем не менее, сегодня исполнитель хита «Party Like A Russian» сообщил новую радостную новость. Стало известно, что в 2017 году звезде сцены удалось заработать около 19,5 миллионов евро. При этом музыкант несколько месяцев колесил по городам Австралии и Южной Америки с новым гастрольным туром.
Примечательно, что ранее на счету знаменитого исполнителя было 24 миллиона евро. При этом несколько недель назад Робби Уильямс стал новым членом жюри британского телешоу «X-Factor», заменив американскую поп-диву Николь Шерзингер. Кроме того знаменитый музыкант владеет собственной студией звукозаписи.
По информации западных изданий, за прошлый год компания заработала более 1 миллиона фунтов стерлингов. Однако сам Робби Уильямс не спешит радовать фанатов новыми треками. Напомним, что в 2017 музыкант представил альбом, в который вошли 6 композиций.
Кроме того знаменитый британец может похвастаться роскошным особняком, который расположен в элитном пригороде Лос-Анджелеса. Кстати, на его территории есть 6 спален, 8 ванных комнат, спортивный зал, терраса и два бассейна. Примечательно, что стоимость поместья оценивают в 26 миллионов долларов.
Читайте также: На "Танцах со звездами" произошел неожиданный поворот
Таким образом, Робби Уильямс может войти в список наиболее обеспеченных музыкантов Великобритании. Напомним, что среди наиболее богатых артистов числится Адель, Эд Ширан, Пол Маккартни и Стинг. При этом первую строчку занимают близкие родственники Джорджа Харрисона.
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