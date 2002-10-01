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Раздел: Культура  
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Робби Уильямс стал одним из самых богатых музыкантов Британии

Робби Уильямс стал одним из самых богатых музыкантов Британии На счетах знаменитого певца - десятки миллионов евро.

Не так давно 44-летний британский артист сообщил, что стал отцом в третий раз. Известно, что малышка появилась на свет в одной из частных клиник Лондона. При этом Робби Уильямс и его супруга обратились за помощью к суррогатной матери, однако новорожденная дочь является биологически родной для знаменитого британца, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Тем не менее, сегодня исполнитель хита «Party Like A Russian» сообщил новую радостную новость. Стало известно, что в 2017 году звезде сцены удалось заработать около 19,5 миллионов евро. При этом музыкант несколько месяцев колесил по городам Австралии и Южной Америки с новым гастрольным туром.

Примечательно, что ранее на счету знаменитого исполнителя было 24 миллиона евро. При этом несколько недель назад Робби Уильямс стал новым членом жюри британского телешоу «X-Factor», заменив американскую поп-диву Николь Шерзингер. Кроме того знаменитый музыкант владеет собственной студией звукозаписи.

По информации западных изданий, за прошлый год компания заработала более 1 миллиона фунтов стерлингов. Однако сам Робби Уильямс не спешит радовать фанатов новыми треками. Напомним, что в 2017 музыкант представил альбом, в который вошли 6 композиций.

Кроме того знаменитый британец может похвастаться роскошным особняком, который расположен в элитном пригороде Лос-Анджелеса. Кстати, на его территории есть 6 спален, 8 ванных комнат, спортивный зал, терраса и два бассейна. Примечательно, что стоимость поместья оценивают в 26 миллионов долларов.

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Таким образом, Робби Уильямс может войти в список наиболее обеспеченных музыкантов Великобритании. Напомним, что среди наиболее богатых артистов числится Адель, Эд Ширан, Пол Маккартни и Стинг. При этом первую строчку занимают близкие родственники Джорджа Харрисона.
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 Теги: Робби Уильямс, богатство

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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