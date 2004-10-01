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Раздел: Культура  
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Рианна открыла собственный магазин в ОАЭ

Рианна открыла собственный магазин в ОАЭ Звезда присутствовала на церемонии открытия.

Не секрет, что 30-летняя брюнетка состояла в длительных отношениях с арабским предпринимателем. Но, несмотря на расторжение помолвки, Рианна продолжает посещать ОАЭ, а также вдохновлять представительниц прекрасного пола, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.

Например, вчера исполнительница всемирно известного хита «Umbrella» представила собственный магазин косметических средств. Кстати, бутик стал первым владением американской артистки в столь отдаленной стране. Ведь ранее латиноамериканка занималась распространением косметических продуктов в Соединенных Штатах и Великобритании.

Однако знаменитая поп-исполнительница вышла за рамки классической презентации. Ведь Рианна не побоялась взять в руки кисти, благодаря которым брюнетка нанесла макияж манекенщице.

Кстати, в качестве модели выступила уроженка Якутии, которая длительное время проживает в Объединенных Арабских Эмиратах. Звезда сцены использовала фирменный хайлайтер, румяна, а также тональный крем, который представлен в 40 разнообразных оттенках.

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Примечательно, что сама поп-исполнительница тоже не осталась без внимания поклонников. Ведь популярная латиноамериканка блистала в соблазнительном платье-халате из натурального шелка бежево-золотистого оттенка длины миди. Примечательно, что Рианна дополнила пикантный образ, используя открытые туфли на высоких шпильках и яркий макияж.

Рианна открыла собственный магазин в ОАЭ
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 Теги: Рианна, ОАЭ

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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