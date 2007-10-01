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Раздел: Культура  
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Синди Кроуфорд сфотографировали на мероприятии в Париже

Синди Кроуфорд сфотографировали на мероприятии в Париже Выставка прошла во время Недели моды

На прошлой неделе бренд Acne Studios опубликовали первую рекламную кампанию с участием Синди Кроуфорд. А сегодня модель принимала гостей на специальной выставке в Galerie Escougnou-Cetrarо в Париже, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

Каждый пришедший любовался работами знаменитого Сэма Абелла (его фотографии постоянно появляются на страницах National Geographic).

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Он же стал автором самой рекламной кампании, которую снимали на «Ранчо Кадиллак» - так называемом «кладбище автомобилей» в Техасе.

Синди Кроуфорд сфотографировали на мероприятии в Париже
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 Теги: Синди Кроуфорд, выставка

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Сегодня, 08:23 » Автор: Евгений Шевченко
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