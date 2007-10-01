После громкого скандала: названо имя новой "Мисс Украина-2018"

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Это шанс для талантливых девушек показать себя.

Победительниц второго сезона самого романтического шоу на украинском телепространстве «Холостяк» на канале СТБ Елена Ряснова стала участницей конкурса красоты «Мисс Украина Вселенная 2013». Его финал состоится сегодня, 4 сентября. Представителям средств массовой информации стало известно, что в финал конкурса прошло 15 девушек