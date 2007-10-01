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Раздел: Культура  
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После громкого скандала: названо имя новой "Мисс Украина-2018"

После громкого скандала: названо имя новой "Мисс Украина-2018"Заветная корона досталась 19-летней Леониле Гузь из Херсонщины.

Ночью во время телеверсии конкурса "Мисс Украина-2018" стало известно имя новой победительницы конкурса.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главное.

По решению членов жюри заветная корона досталась 19-летней Леониле Гузь из Херсонщины.

Уже в декабре красавица представит Украину на самом престижном конкурсе красоты - "Мисс Мира". В этом году он пройдет в Китае на острове Хайнань. В конкурсе примут участие более 120 стран.

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Кому же достанется почетный титул, станет известно 6 декабря.
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 Теги: Мисс Украина-2018, скандал

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Сегодня, 09:05 » Автор: Ирина Шевченко
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