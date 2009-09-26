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Раздел: Культура  
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Эмили Ратаковски в коротком топе "засветила" обнаженную грудь

Эмили Ратаковски в коротком топе "засветила" обнаженную грудьМодель позирует и снова хвастается своей безупречной фигурой.

Эмили Ратаковски продолжает публиковать поклонникам снимки, сделанные в Париже.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Там, напомним, Проходит Парижская неделя моды, а столь громкое событие в мире фэшн знаменитая модель, конечно, не могла оставить без внимания.

Однако не снимками с показов делится Ратаковски со своими поклонниками. Девушка сделала несколько снимков в своих апартаментах, где временно остановилась.

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На одном фото модель запечатлена в коротком топе и трусах. Она позирует и снова хвастается своей безупречной фигурой.

Эмили Ратаковски в коротком топе "засветила" обнаженную грудь
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 Теги: Эмили Ратаковски, пикантное фото

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Сегодня, 11:53 » Автор: Ирина Шевченко
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