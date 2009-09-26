Раздел: Культура
Дженнифер Лопес удивила фигурой в блестящем облегающем наряде
Звезда выглядит потрясающе.
Дженнифер Лопес посетила вечеринку, организованную в честь окончания ее концертных шоу в Лас-Вегасе.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
На афтепати звезда приехала в костюме, расшитом пайетками, который полностью обтягивал ее фигуру, и босоножках цвета металлик на высоких шпильках. Наряд великолепно сидел на спортивной фигуре Дженнифер.
Позируя перед камерами вместе с возлюбленным Алексом Родригесом, Дженнифер дополнила образ шубой с принтом леопарда от Tom Ford стоимостью почти 8 тысяч долларов и такой же сумкой на цепочке.
Читайте также: 49-летняя Джей Ло удивила фигурой в откровенном наряде
Волосы звезда собрала в высокий хвост и традиционно сделала очень насыщенный макияж.
Дженнифер Лопес посетила вечеринку, организованную в честь окончания ее концертных шоу в Лас-Вегасе.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
На афтепати звезда приехала в костюме, расшитом пайетками, который полностью обтягивал ее фигуру, и босоножках цвета металлик на высоких шпильках. Наряд великолепно сидел на спортивной фигуре Дженнифер.
Позируя перед камерами вместе с возлюбленным Алексом Родригесом, Дженнифер дополнила образ шубой с принтом леопарда от Tom Ford стоимостью почти 8 тысяч долларов и такой же сумкой на цепочке.
Читайте также: 49-летняя Джей Ло удивила фигурой в откровенном наряде
Волосы звезда собрала в высокий хвост и традиционно сделала очень насыщенный макияж.
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