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Раздел: Культура  
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Дженнифер Лопес удивила фигурой в блестящем облегающем наряде

Дженнифер Лопес удивила фигурой в блестящем облегающем нарядеЗвезда выглядит потрясающе.

Дженнифер Лопес посетила вечеринку, организованную в честь окончания ее концертных шоу в Лас-Вегасе.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

На афтепати звезда приехала в костюме, расшитом пайетками, который полностью обтягивал ее фигуру, и босоножках цвета металлик на высоких шпильках. Наряд великолепно сидел на спортивной фигуре Дженнифер.

Позируя перед камерами вместе с возлюбленным Алексом Родригесом, Дженнифер дополнила образ шубой с принтом леопарда от Tom Ford стоимостью почти 8 тысяч долларов и такой же сумкой на цепочке.

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Волосы звезда собрала в высокий хвост и традиционно сделала очень насыщенный макияж.

Дженнифер Лопес удивила фигурой в блестящем облегающем наряде
Дженнифер Лопес удивила фигурой в блестящем облегающем наряде
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 Теги: Дженнифер Лопес, стройная фигура

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Сегодня, 14:59 » Автор: Ирина Шевченко
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