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Раздел: Культура  
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"Опять растолстела": NK обескуражила фанатов внешним видом

"Опять растолстела": NK обескуражила фанатов внешним видомПевица посидела в ресторане в откровенном наряде.

Известная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, в последнее время кардинально изменила образ и хорошо похудела, чем и хвастается на своей страничке в Instagram.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Знай.

Недавно знаменитость отправилась в Майями и показала яркий кадр с ресторана. Так, артистка позировала в откровенном наряде с глубоким декольте, а фанаты заметили, что Настя набрала лишних кило.

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За сутки кадр собрал 80 тыс. лайков, однако поклонники разделились на два лагеря. "боже, как растолстела ((", "П'яна вже", "Старо виглядаєш", "Такая поза как-будто радикулит)", "Задолбало Ваше самолюбование", "Честно-ты кабан.", - негодовали одни. Другие же отметили, что Каменских выглядит просто отлично и принялись расхваливать ее наряд и фигуру.

"Опять растолстела": NK обескуражила фанатов внешним видом
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 Теги: Настя Каменских, откровенный наряд

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Сегодня, 16:41 » Автор: Ирина Шевченко
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