Раздел: Культура
"Опять растолстела": NK обескуражила фанатов внешним видом
Певица посидела в ресторане в откровенном наряде.
Известная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, в последнее время кардинально изменила образ и хорошо похудела, чем и хвастается на своей страничке в Instagram.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Знай.
Недавно знаменитость отправилась в Майями и показала яркий кадр с ресторана. Так, артистка позировала в откровенном наряде с глубоким декольте, а фанаты заметили, что Настя набрала лишних кило.
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За сутки кадр собрал 80 тыс. лайков, однако поклонники разделились на два лагеря. "боже, как растолстела ((", "П'яна вже", "Старо виглядаєш", "Такая поза как-будто радикулит)", "Задолбало Ваше самолюбование", "Честно-ты кабан.", - негодовали одни. Другие же отметили, что Каменских выглядит просто отлично и принялись расхваливать ее наряд и фигуру.
Известная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, в последнее время кардинально изменила образ и хорошо похудела, чем и хвастается на своей страничке в Instagram.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Знай.
Недавно знаменитость отправилась в Майями и показала яркий кадр с ресторана. Так, артистка позировала в откровенном наряде с глубоким декольте, а фанаты заметили, что Настя набрала лишних кило.
Читайте также: Вера Брежнева восхитила фанатов сногсшибательным внешним видом
За сутки кадр собрал 80 тыс. лайков, однако поклонники разделились на два лагеря. "боже, как растолстела ((", "П'яна вже", "Старо виглядаєш", "Такая поза как-будто радикулит)", "Задолбало Ваше самолюбование", "Честно-ты кабан.", - негодовали одни. Другие же отметили, что Каменских выглядит просто отлично и принялись расхваливать ее наряд и фигуру.
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