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Раздел: Культура  
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Сергей Бабкин выпустил первый украиноязычный альбом

Сергей Бабкин выпустил первый украиноязычный альбомСергей Бабкин мечтал выпустить полностью украиноязычный альбом.

Премьеру 12-го по счету и первого украиноязычного альбома "Музасфера" Сергей Бабкин устроил в Международный день музыки – 1 октября. В Киевском планетариуме сегодня состоится презентация альбома для прессы с участием исполнителя.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

В альбом вошло 13 треков, среди которых уже известные "Де би я" і "Хто далі йде", саунд-трек к одноименному фильму "11 детей из Моршина", а также 10 совершенно новых композиций.

Я родился не в украиноязычной семье, но я мечтал выпустить полностью украиноязычный альбом. Поэтому мы продумывали различные варианты, думали над текстом и многое меняли. "Музасфера" – это та оболочка, в которой я нахожусь. Это Солнце, а оно является сферой и все живое появилось именно благодаря ему. Меня вдохновляет жизнь, любые изменения, даже то, что мы находимся на этой земле,– так прокомментировал новый альбом Сергей Бабкин.

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С новыми песнями в поддержку альбома "Музасфера" Бабкин отправляется во всеукраинский тур 22 ноября.

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 Теги: Сергей Бабкин, украиноязычный альбом

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Сегодня, 00:06 » Автор: Едгар Букмирза
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