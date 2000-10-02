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Раздел: Культура  
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Алла Пугачева сбросила 20 кг за два месяца: появилось фото

Алла Пугачева сбросила 20 кг за два месяца: появилось фото Снимком певицы поделился ее супруг.

Российский шоумен, пародист и муж примадонны Аллы Пугачевой Максим Галкин поделился в сети свежим фото жены, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Снимок с подписью: "Моя красотка на репетицию собралась!" комик разместил в своем Instagram.

На фото Пугачева позирует в мини, которое выгодно подчеркивает ее стройные ноги.

Подписчики Галкина восхищаются фигурой и молодостью 69-летней Пугачевой.

kuznetsova3086 Такое ощущение что Алле Борисовне лет 20!)
yulia.slephenko Вот уж действительно пример истинной женщины!
oxanadoroshkova Просто супер!!!!!! Восхищаюсь!!!! Вам несказанно повезло!!! Максим.
pesinga Ничего себе)) восхищена
prosto_solomon Очень симпатичная девушка... А ножки.. Просто класс!
alken_amina С молодым мужем Алла Борисовна только молодеет
yrtalove Вау!!!!это Алла Борисовна????афигеть суперски молодо выглядит!!!

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Отметим, что за два месяца Пугачева похудела на 20 килограммов.

Алла Пугачева сбросила 20 кг за два месяца: появилось фото
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 Теги: Алла Пугачева, фото

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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