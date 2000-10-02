Раздел: Культура
Алла Пугачева сбросила 20 кг за два месяца: появилось фото
Снимком певицы поделился ее супруг.
Российский шоумен, пародист и муж примадонны Аллы Пугачевой Максим Галкин поделился в сети свежим фото жены, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Снимок с подписью: "Моя красотка на репетицию собралась!" комик разместил в своем Instagram.
На фото Пугачева позирует в мини, которое выгодно подчеркивает ее стройные ноги.
Подписчики Галкина восхищаются фигурой и молодостью 69-летней Пугачевой.
kuznetsova3086 Такое ощущение что Алле Борисовне лет 20!)
yulia.slephenko Вот уж действительно пример истинной женщины!
oxanadoroshkova Просто супер!!!!!! Восхищаюсь!!!! Вам несказанно повезло!!! Максим.
pesinga Ничего себе)) восхищена
prosto_solomon Очень симпатичная девушка... А ножки.. Просто класс!
alken_amina С молодым мужем Алла Борисовна только молодеет
yrtalove Вау!!!!это Алла Борисовна????афигеть суперски молодо выглядит!!!
Читайте также: Ученые определили оптимальную длину рабочей недели
Отметим, что за два месяца Пугачева похудела на 20 килограммов.
Российский шоумен, пародист и муж примадонны Аллы Пугачевой Максим Галкин поделился в сети свежим фото жены, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Снимок с подписью: "Моя красотка на репетицию собралась!" комик разместил в своем Instagram.
На фото Пугачева позирует в мини, которое выгодно подчеркивает ее стройные ноги.
Подписчики Галкина восхищаются фигурой и молодостью 69-летней Пугачевой.
kuznetsova3086 Такое ощущение что Алле Борисовне лет 20!)
yulia.slephenko Вот уж действительно пример истинной женщины!
oxanadoroshkova Просто супер!!!!!! Восхищаюсь!!!! Вам несказанно повезло!!! Максим.
pesinga Ничего себе)) восхищена
prosto_solomon Очень симпатичная девушка... А ножки.. Просто класс!
alken_amina С молодым мужем Алла Борисовна только молодеет
yrtalove Вау!!!!это Алла Борисовна????афигеть суперски молодо выглядит!!!
Читайте также: Ученые определили оптимальную длину рабочей недели
Отметим, что за два месяца Пугачева похудела на 20 килограммов.
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