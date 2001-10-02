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Раздел: Культура  
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Семья Бекхэмов отпраздновала годовщину со звездными гостями

Семья Бекхэмов отпраздновала годовщину со звездными гостями Папарацци засняли знаменитостей во Франции.

Дэвид и Виктория Бекхэм прилетели во Францию, чтобы отпраздновать 19-летие совместной жизни, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

За ужином в Париже они только на вино потратили полторы тысячи фунтов стерлингов, а уже на следующий день улетели на частном самолете в регион Пойяк.

Там вместе с друзьями они отправились на экскурсию по винограднике и по замкам Кос д'Эстурнель и Лафит Ротшильд.

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С ними вместе были Ева Лонгория с мужем Хосе Бастонь и шеф-повар Гордон Рамзи с женой Таной.

Семья Бекхэмов отпраздновала годовщину со звездными гостями
Семья Бекхэмов отпраздновала годовщину со звездными гостями
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 Теги: Бекхэмы, Ева Лонгория

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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