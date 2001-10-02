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Раздел: Культура  
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Дженнифер Лопес вышла в свет в ярком образе

Дженнифер Лопес вышла в свет в ярком образе Певицу сфотографировали с ее бойфрендом.

49-летняя Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) завершила свой тур All I Have. 29 сентября певица устроила финальное шоу в Лас-Вегасе. На концерт Дженнифер пришел ее возлюбленный, 43-летний Алекс Родригес вместе со своими дочерьми, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

После выступления артистка сфотографировалась с семьей. Для выхода к папарацци она выбрала необычный наряд: обтягивающий комбинезон, украшенный пайетками, Дженнифер дополнила меховым пальто с леопардовым принтом. Завершением такого эффектного образа певицы стали босоножки на каблуке.

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В отношениях пары царит гармония: они регулярно делятся трогательными совместными снимками в Сети и успели познакомить детей от предыдущих союзов между собой.

Дженнифер Лопес вышла в свет в ярком образе
Дженнифер Лопес вышла в свет в ярком образе
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 Теги: Дженнифер Лопес, фото

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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