Раздел: Культура
Шая Лабаф подал документы на развод
Пара была жената всего два года.
32-летний актер Лабаф разводится с женой, 24-летней моделью Мией Гот. Что стало причиной разрыва отношений двух актеров - неизвестно. Сам ЛаБаф не комментирует информации о разводе. Зато официальное заявление сделали его представители, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua.
"Шая и Мия подали на развод. Они расстаются друзьями, а других деталей, касающихся бракоразводного процесса, не хотят афишировать", - говорится в заявлении.
ЛаБаф и Гот женаты с октября 2016 года, их свадьба в Лас-Вегасе транслировалось в прямом эфире. До свадьбы долгое время дружили, а потом начали встречаться. В одном из интервью после свадьбы Лабаф признался, что лучшей женщины не встречал.
Голливудский актер известен по участию в фильмах "Трансформеры", "Ярость", "Нью-Йорк, я люблю тебя", "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа", "Уолл-стрит: деньги не спят", "Орлиный глаз", " паранойя "и др. В 2008 году Лабаф получил премию BAFTA в номинации "Восходящая звезда". Снялся в нескольких новых фильмах, которые выйдут на экраны в следующем году, включая собственную драму "Honey Boy".
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Папарацциl уже поймали актера с новой избранницей в Лондоне - экс-невестой актера Роберта Паттинсона, певицей Талией Барнетт, более известной как FKA Twigs. Пара выходила из имения артистки. Звезды пошли в магазин, после чего вернулись обратно к дому.
32-летний актер Лабаф разводится с женой, 24-летней моделью Мией Гот. Что стало причиной разрыва отношений двух актеров - неизвестно. Сам ЛаБаф не комментирует информации о разводе. Зато официальное заявление сделали его представители, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua.
"Шая и Мия подали на развод. Они расстаются друзьями, а других деталей, касающихся бракоразводного процесса, не хотят афишировать", - говорится в заявлении.
ЛаБаф и Гот женаты с октября 2016 года, их свадьба в Лас-Вегасе транслировалось в прямом эфире. До свадьбы долгое время дружили, а потом начали встречаться. В одном из интервью после свадьбы Лабаф признался, что лучшей женщины не встречал.
Голливудский актер известен по участию в фильмах "Трансформеры", "Ярость", "Нью-Йорк, я люблю тебя", "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа", "Уолл-стрит: деньги не спят", "Орлиный глаз", " паранойя "и др. В 2008 году Лабаф получил премию BAFTA в номинации "Восходящая звезда". Снялся в нескольких новых фильмах, которые выйдут на экраны в следующем году, включая собственную драму "Honey Boy".
Читайте также: Paramount представила трейлер нового фильма об Элтоне Джоне
Папарацциl уже поймали актера с новой избранницей в Лондоне - экс-невестой актера Роберта Паттинсона, певицей Талией Барнетт, более известной как FKA Twigs. Пара выходила из имения артистки. Звезды пошли в магазин, после чего вернулись обратно к дому.
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