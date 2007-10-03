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Шая Лабаф подал документы на развод

Шая Лабаф подал документы на развод Пара была жената всего два года.

32-летний актер Лабаф разводится с женой, 24-летней моделью Мией Гот. Что стало причиной разрыва отношений двух актеров - неизвестно. Сам ЛаБаф не комментирует информации о разводе. Зато официальное заявление сделали его представители, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua.

"Шая и Мия подали на развод. Они расстаются друзьями, а других деталей, касающихся бракоразводного процесса, не хотят афишировать", - говорится в заявлении.

ЛаБаф и Гот женаты с октября 2016 года, их свадьба в Лас-Вегасе транслировалось в прямом эфире. До свадьбы долгое время дружили, а потом начали встречаться. В одном из интервью после свадьбы Лабаф признался, что лучшей женщины не встречал.

Голливудский актер известен по участию в фильмах "Трансформеры", "Ярость", "Нью-Йорк, я люблю тебя", "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа", "Уолл-стрит: деньги не спят", "Орлиный глаз", " паранойя "и др. В 2008 году Лабаф получил премию BAFTA в номинации "Восходящая звезда". Снялся в нескольких новых фильмах, которые выйдут на экраны в следующем году, включая собственную драму "Honey Boy".

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Папарацциl уже поймали актера с новой избранницей в Лондоне - экс-невестой актера Роберта Паттинсона, певицей Талией Барнетт, более известной как FKA Twigs. Пара выходила из имения артистки. Звезды пошли в магазин, после чего вернулись обратно к дому.

Шая Лабаф подал документы на развод
Шая Лабаф подал документы на развод
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 Теги: Шая Лабаф, развод

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Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
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