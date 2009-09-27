Раздел: Культура
Звезда "Голодных игр" восхитила образом романтичной наездницы
Дженнифер Лоуренс снялась в рекламной кампании Christian Dior.
Актриса Дженнифер Лоуренс стала лицом рекламной кампании Christian Dior Resort 2019, примеряв образ одновременно женственной и смелой наездницы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vogue.
Обладательница премии "Оскар" позирует нидерландскому фотографу Вивиан Сассен на фоне бетонных стен, залитых солнечным светом.
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Подобный антураж легко представить где-то в Мексике, ведь ключевым источником вдохновения для Марии Грации Кьюри, креативного директора Christian Dior, стали мексиканские всадницы эскарамуза.
Актриса Дженнифер Лоуренс стала лицом рекламной кампании Christian Dior Resort 2019, примеряв образ одновременно женственной и смелой наездницы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vogue.
Обладательница премии "Оскар" позирует нидерландскому фотографу Вивиан Сассен на фоне бетонных стен, залитых солнечным светом.
Читайте также: Надя Дорофеева восхитила дерзким образом
Подобный антураж легко представить где-то в Мексике, ведь ключевым источником вдохновения для Марии Грации Кьюри, креативного директора Christian Dior, стали мексиканские всадницы эскарамуза.
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