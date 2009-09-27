» » Звезда "Голодных игр" восхитила образом романтичной наездницы
Раздел: Культура  
0

Звезда "Голодных игр" восхитила образом романтичной наездницы

Звезда "Голодных игр" восхитила образом романтичной наездницыДженнифер Лоуренс снялась в рекламной кампании Christian Dior.

Актриса Дженнифер Лоуренс стала лицом рекламной кампании Christian Dior Resort 2019, примеряв образ одновременно женственной и смелой наездницы.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vogue.

Обладательница премии "Оскар" позирует нидерландскому фотографу Вивиан Сассен на фоне бетонных стен, залитых солнечным светом.

Читайте также: Надя Дорофеева восхитила дерзким образом

Подобный антураж легко представить где-то в Мексике, ведь ключевым источником вдохновения для Марии Грации Кьюри, креативного директора Christian Dior, стали мексиканские всадницы эскарамуза.

Звезда "Голодных игр" восхитила образом романтичной наездницы
Звезда "Голодных игр" восхитила образом романтичной наездницы
Звезда "Голодных игр" восхитила образом романтичной наездницы
Звезда "Голодных игр" восхитила образом романтичной наездницы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Дженнифер Лоуренс, необычный образ

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:46 » Автор: Ирина Шевченко
     105
     0

Похожие новости по теме

Белла Хадид стала лицом Dior Белла Хадид стала лицом Dior

Красавица поделилась первым снимком к рекламной кампании.

Яркая Дженнифер Лоуренс в новой рекламной кампании Dior Яркая Дженнифер Лоуренс в новой рекламной кампании Dior

Дженнифер предстала в миниатюрном блестящем платье с бахромой.

Роскошная Натали Портман в рекламной кампании нового парфюма от Dior Роскошная Натали Портман в рекламной кампании нового парфюма от Dior

Актриса представила новую версию культового аромата французского бренда.

Дженнифер Лоуренс снялась в рекламе Dior Дженнифер Лоуренс снялась в рекламе Dior

Дженнифер Лоуренс вновь блистает в рекламе Dior.

Дженнифер Лоуренс названа самой высокооплачиваемой актрисой Дженнифер Лоуренс названа самой высокооплачиваемой актрисой

Популярный американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актрис.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх