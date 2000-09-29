Раздел: Культура
Брэд Питт и Анджелина Джоли переживают новый спор
Между ними нет никакого перемирия.
Уже более 2 лет Голливуд наблюдает за одним из самых сложных разводов в мире шоу-бизнеса: Брэд Питт и Анджелина Джоли вновь не могут согласовать все вопросы в суде.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на viva.ua.
Казалось бы, у актеров уже есть прогресс в расторжении брака. Об этом свидетельствовал визит Брэда Питта в дом Анджелины Джоли в Лос-Анджелесе. Инсайдеры западных изданий поговаривали, что пара согласовала один из сложнейших вопросов развода – опеку над детьми.
Как стало известно журналистам US Weekly, никакого перемирия в Джоли и Питта нет. Инсайдеры из близкого окружения пары уверяют, что актеры не могут найти общий язык, а принципиальная Анжелина не отступит, пока все ее условия не будут выполнены.
Сейчас Анджелине очень сложно, но она знает, чего хочет, и никто не заставит ее уступить,– заявил инсайдер.
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По его словам, Джоли прибегла к нарушению последнего постановления судей: она в очередной раз препятствует потомкам общаться с Брэдом Питтом. За несколько недель дети неоднократно опаздывали на встречу с отцом и не отвечали на его звонки.
Уже более 2 лет Голливуд наблюдает за одним из самых сложных разводов в мире шоу-бизнеса: Брэд Питт и Анджелина Джоли вновь не могут согласовать все вопросы в суде.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на viva.ua.
Казалось бы, у актеров уже есть прогресс в расторжении брака. Об этом свидетельствовал визит Брэда Питта в дом Анджелины Джоли в Лос-Анджелесе. Инсайдеры западных изданий поговаривали, что пара согласовала один из сложнейших вопросов развода – опеку над детьми.
Как стало известно журналистам US Weekly, никакого перемирия в Джоли и Питта нет. Инсайдеры из близкого окружения пары уверяют, что актеры не могут найти общий язык, а принципиальная Анжелина не отступит, пока все ее условия не будут выполнены.
Сейчас Анджелине очень сложно, но она знает, чего хочет, и никто не заставит ее уступить,– заявил инсайдер.
Читайте также: Анджелина Джоли и Брэд Питт проигнорировали "Оскар-2016"
По его словам, Джоли прибегла к нарушению последнего постановления судей: она в очередной раз препятствует потомкам общаться с Брэдом Питтом. За несколько недель дети неоднократно опаздывали на встречу с отцом и не отвечали на его звонки.
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