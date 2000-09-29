» » Брэд Питт и Анджелина Джоли переживают новый спор
Раздел: Культура  
0

Брэд Питт и Анджелина Джоли переживают новый спор

Брэд Питт и Анджелина Джоли переживают новый спор Между ними нет никакого перемирия.

Уже более 2 лет Голливуд наблюдает за одним из самых сложных разводов в мире шоу-бизнеса: Брэд Питт и Анджелина Джоли вновь не могут согласовать все вопросы в суде.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на viva.ua.

Казалось бы, у актеров уже есть прогресс в расторжении брака. Об этом свидетельствовал визит Брэда Питта в дом Анджелины Джоли в Лос-Анджелесе. Инсайдеры западных изданий поговаривали, что пара согласовала один из сложнейших вопросов развода – опеку над детьми.

Как стало известно журналистам US Weekly, никакого перемирия в Джоли и Питта нет. Инсайдеры из близкого окружения пары уверяют, что актеры не могут найти общий язык, а принципиальная Анжелина не отступит, пока все ее условия не будут выполнены.

Сейчас Анджелине очень сложно, но она знает, чего хочет, и никто не заставит ее уступить,– заявил инсайдер.

Читайте также: Анджелина Джоли и Брэд Питт проигнорировали "Оскар-2016"

По его словам, Джоли прибегла к нарушению последнего постановления судей: она в очередной раз препятствует потомкам общаться с Брэдом Питтом. За несколько недель дети неоднократно опаздывали на встречу с отцом и не отвечали на его звонки.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Брэд Питт, Анджелина Джоли, спор

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:16 » Автор: Едгар Букмирза
     561
     0

Похожие новости по теме

Анджелина Джоли тайно встретилась с Брэдом Питтом Анджелина Джоли тайно встретилась с Брэдом Питтом

Это не была романтическая встреча.

Брэд Питт ответил на обвинения Джоли Брэд Питт ответил на обвинения Джоли

Джоли "просит Брэда оплачивать 50% расходов на детей".

Анджелина Джоли рассказала, как будет воспитывать детей после развода Анджелина Джоли рассказала, как будет воспитывать детей после развода

Пара все же хочет сохранить здоровье детей.

Дети Джоли и Питта хотят остаться с отцом Дети Джоли и Питта хотят остаться с отцом

Сын и дочь Анджелины Джоли хотят остаться с отцом.

Анджелина Джоли и Брэд Питт проигнорировали Анджелина Джоли и Брэд Питт проигнорировали "Оскар-2016"

Причина такого положения дел остается неясной.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх