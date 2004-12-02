Раздел: Культура
Поклонники Ани Лорак снова раскритиковали артистку
Певица удивила фанатов своим внешним видом.
Скандальная певица Ани Лорак, которая в блестящем комбинезоне от DSQUARED2 за 1988 евро появилась на "Золотом Граммофоне", удивила внешним видом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
На российской "Песне года" Каролина блистала в сексуальном и дерзком образе. Исполнительница была замечена на концерте в юбке с высоким разрезом и майке, которую надела поверх спортивного бюстгальтера.
Свой наряд звезда дополнила массивным колье и ярким бомбером.
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Пользователи в сети остались не в восторге от внешнего вида артистки.
Скандальная певица Ани Лорак, которая в блестящем комбинезоне от DSQUARED2 за 1988 евро появилась на "Золотом Граммофоне", удивила внешним видом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
На российской "Песне года" Каролина блистала в сексуальном и дерзком образе. Исполнительница была замечена на концерте в юбке с высоким разрезом и майке, которую надела поверх спортивного бюстгальтера.
Свой наряд звезда дополнила массивным колье и ярким бомбером.
Читайте также: Майли Сайрус представила клип, снятый в Киеве
Пользователи в сети остались не в восторге от внешнего вида артистки.
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