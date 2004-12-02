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Раздел: Культура  
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Поклонники Ани Лорак снова раскритиковали артистку

Поклонники Ани Лорак снова раскритиковали артистку Певица удивила фанатов своим внешним видом.

Скандальная певица Ани Лорак, которая в блестящем комбинезоне от DSQUARED2 за 1988 евро появилась на "Золотом Граммофоне", удивила внешним видом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

На российской "Песне года" Каролина блистала в сексуальном и дерзком образе. Исполнительница была замечена на концерте в юбке с высоким разрезом и майке, которую надела поверх спортивного бюстгальтера.

Свой наряд звезда дополнила массивным колье и ярким бомбером.

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Пользователи в сети остались не в восторге от внешнего вида артистки.

Поклонники Ани Лорак снова раскритиковали артистку
Поклонники Ани Лорак снова раскритиковали артистку
Поклонники Ани Лорак снова раскритиковали артистку
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 Теги: Ани Лорак, премия, фото

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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