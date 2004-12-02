» » Французские дизайнеры представили странное платье-пуховик
Раздел: Культура  
0

Французские дизайнеры представили странное платье-пуховик

Французские дизайнеры представили странное платье-пуховик Стоимость новинки составляет почти 3000 долларов.

Дизайнеры уже не знают, как удивить искушенных модников, но всегда можно придумать что-то такое, к чему другие ранее не додумались, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

Французский бренд Moncler представил на суд платье-пуховик, цена которого ну совсем не маленькая. За такой далеко не красивый наряд модные дизайнеры просят почти 3000 долларов (практически 85 тысяч гривен).

Читайте также: Поклонники Ани Лорак снова раскритиковали артистку

Платья сшиты из специальной ткани, которая дает лакированный отблеск. Есть несколько вариантов этого зимнего наряда - с перчатками, с дутым пиджаком, а также со специальной накидкой.

Французские дизайнеры представили странное платье-пуховик
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: дизайнеры, платье

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
     493
     0

Похожие новости по теме

Ани Лорак в откровенном платье раскритиковали поклонники Ани Лорак в откровенном платье раскритиковали поклонники

Певица не впечатлила пользователей Инстаграма.

Ани Лорак раскритиковали за странный наряд Ани Лорак раскритиковали за странный наряд

38-летняя певица появилась перед публикой в оригинальном наряде.

Поклонники в пух и прах раскритиковали новое платье Ани Лорак Поклонники в пух и прах раскритиковали новое платье Ани Лорак

Наряд певицы для ее нового клипа вызвал немало споров среди фанатов.

Поклонники раскритиковали Ани Лорак за неудачный наряд Поклонники раскритиковали Ани Лорак за неудачный наряд

Ани Лорак отправилась в Дубаи для презентации своего шоу под названием «Каролина».

Фанаты раскритиковали смелый наряд Ани Лорак Фанаты раскритиковали смелый наряд Ани Лорак

Ани Лорак продолжает наполнять свою страницу в социальной сети пикантными фотографиями.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх