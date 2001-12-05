» » Меган Фокс рассказала о своем служебном романе
Раздел: Культура  
0

Меган Фокс рассказала о своем служебном романе

Меган Фокс рассказала о своем служебном романе Артистка впервые подтвердила, что состояла в близких отношениях с Шайа Лабафом.

Меган Фокс призналась, что состояла в близких отношениях с актером Шайа Лабафом. В эфире одного из американских телешоу 32-летняя актриса впервые подтвердила, что у нее был роман с партнером по съемкам в «Трансформерах», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Главком.

Как сообщила Меган, этот роман начался в ходе работы над знаменитыми фантастическими блокбастерами Майкла Бэя. Впервые это произошло в 2007 году и повторилось в 2009-м. Далеко эти романтические отношения не зашли, они прекратились сразу после того, как Фокс перестала сниматься в «Трансформерах». Артистка откровенно заявила, что испытывала к Лабафу настоящие чувства.

Читайте также: Джеки Чан рассказал о постыдных фактах из своей биографии

«Я бы сказала, что это было очень романтично. Я любила его», – рассказала звезда. Поклонники и раньше подозревали пару в романе. Эти слухи в свое время подогревал и сам Лабаф, намекавший на связь с коллегой. По словам актера, он никогда не разделял жизнь и работу и проводил много времени с Меган.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Меган Фокс, служебный роман

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
     252
     0

Похожие новости по теме

Звезда Звезда "Трансформеров" призналась, что встречалась сразу с двумя мужчинами

Меган Фокс призналась, что крутила роман с партнером по фильму.

Меган Фокс позировала в нижнем белье Меган Фокс позировала в нижнем белье

Актриса прорекламировала белье своей собственной линии.

Меган Фокс ждет третьего ребенка Меган Фокс ждет третьего ребенка

Стал известен пол будущего малыша Меган Фокс.

Меган Фокс рассказала, что еще не родившийся малыш с ней общается Меган Фокс рассказала, что еще не родившийся малыш с ней общается

Меган Фокс рассказала, как протекает ее беременность.

Меган Фокс рассказала, чего она боится больше всего Меган Фокс рассказала, чего она боится больше всего

Прошлый год выдался нелегким для Меган Фокс.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх