Раздел: Культура
Меган Фокс рассказала о своем служебном романе
Артистка впервые подтвердила, что состояла в близких отношениях с Шайа Лабафом.
Меган Фокс призналась, что состояла в близких отношениях с актером Шайа Лабафом. В эфире одного из американских телешоу 32-летняя актриса впервые подтвердила, что у нее был роман с партнером по съемкам в «Трансформерах», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Главком.
Как сообщила Меган, этот роман начался в ходе работы над знаменитыми фантастическими блокбастерами Майкла Бэя. Впервые это произошло в 2007 году и повторилось в 2009-м. Далеко эти романтические отношения не зашли, они прекратились сразу после того, как Фокс перестала сниматься в «Трансформерах». Артистка откровенно заявила, что испытывала к Лабафу настоящие чувства.
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«Я бы сказала, что это было очень романтично. Я любила его», – рассказала звезда. Поклонники и раньше подозревали пару в романе. Эти слухи в свое время подогревал и сам Лабаф, намекавший на связь с коллегой. По словам актера, он никогда не разделял жизнь и работу и проводил много времени с Меган.
Меган Фокс призналась, что состояла в близких отношениях с актером Шайа Лабафом. В эфире одного из американских телешоу 32-летняя актриса впервые подтвердила, что у нее был роман с партнером по съемкам в «Трансформерах», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Главком.
Как сообщила Меган, этот роман начался в ходе работы над знаменитыми фантастическими блокбастерами Майкла Бэя. Впервые это произошло в 2007 году и повторилось в 2009-м. Далеко эти романтические отношения не зашли, они прекратились сразу после того, как Фокс перестала сниматься в «Трансформерах». Артистка откровенно заявила, что испытывала к Лабафу настоящие чувства.
Читайте также: Джеки Чан рассказал о постыдных фактах из своей биографии
«Я бы сказала, что это было очень романтично. Я любила его», – рассказала звезда. Поклонники и раньше подозревали пару в романе. Эти слухи в свое время подогревал и сам Лабаф, намекавший на связь с коллегой. По словам актера, он никогда не разделял жизнь и работу и проводил много времени с Меган.
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