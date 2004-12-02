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Раздел: Культура  
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Наоми Кэмпбелл восхитила фигурой в струящемся платье

Наоми Кэмпбелл восхитила фигурой в струящемся платьеСупермодель появилась на аукционе, который проходил в Майами.

Наоми Кэмпбелл умеет одеться эффектно. Особенно хороши выходы модели в вечерних платьях. 

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Вчерашний выход был просто роскошным. Знаменитая топ-модель надела платье в пол из бирюзового шифона с очень эффектным лифом и небольшим шлейфом.

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На шее Наоми можно было рассмотреть тонкую длинную цепочку, на руке модели были часы Apple Watch с блестящим браслетом, а на указательном пальце - кольцо с огромным бриллиантом.

Наоми Кэмпбелл восхитила фигурой в струящемся платье
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 Теги: Наоми Кэмпбелл, яркий образ

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Сегодня, 12:13 » Автор: Ирина Шевченко
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