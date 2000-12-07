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Раздел: Культура  
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Элизабет Херли отправилась на свидание в кожаных штанах

Элизабет Херли отправилась на свидание в кожаных штанахКроме того голливудская актриса продемонстрировала изысканный жакет с металлическим блеском

53-летняя британская актриса продолжает вдохновлять своих ровесниц на активную социальную жизнь, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

Ведь, несмотря на отсутствие мужа, а также взрослого сына, знаменитая шатенка не ставит крест на личной жизни, а активно посещает свидания. Например, вчера звезду телеэкранов заметили вблизи одного из элитных ресторанов Лондона. При этом популярная актриса наслаждалась компанией близкой подруги, а также неизвестного спутника. Стоит отметить, что Элизабет Херли не стала скрывать сногсшибательную фигуру, а удачно подчеркнула формы, надев элегантные облегающие брюки из черной глянцевой кожи.

Кроме того голливудская актриса продемонстрировала изысканный жакет с металлическим блеском, украшенный люрексовым орнаментом, шелковую майку в бельевом стиле и босоножки с массивными каблуками, декорированные многочисленными блестками. Также звезда культового кинофильма «Остин Пауерс: Человек-Загадка международного масштаба» не отказалась от фирменного макияжа. Поэтому, как пишет storinka.com.ua, Элизабет Херли нанесла на верхние веки актуальные темные тени с металлическим блеском и хайлайтер на скулы, который визуально удлинил лицо популярной шатенки.

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Примечательно, что в последнее время британка все чаще посещает светские мероприятия и романтические встречи. Но сердце звезде телеэкранов по-прежнему свободно. Тем не менее, известно, что среди поклонников темпераментной актрисы немало ровесников ее сына. Ведь юноша неоднократно признавался, что его школьные товарищи активно интересуются личной жизнью матери, а также регулярно осыпают миссис Херли пикантными комплиментами. Однако британка продолжает подогревать фантазии фанатов, публикуя откровенные фото в социальных сетях.

Элизабет Херли отправилась на свидание в кожаных штанах
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 Теги: Элизабет Херли, свидание

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Сегодня, 02:27 » Автор: Татьяна Ларина
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