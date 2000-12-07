Раздел: Культура
Элизабет Херли отправилась на свидание в кожаных штанах
Кроме того голливудская актриса продемонстрировала изысканный жакет с металлическим блеском
53-летняя британская актриса продолжает вдохновлять своих ровесниц на активную социальную жизнь, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Ведь, несмотря на отсутствие мужа, а также взрослого сына, знаменитая шатенка не ставит крест на личной жизни, а активно посещает свидания. Например, вчера звезду телеэкранов заметили вблизи одного из элитных ресторанов Лондона. При этом популярная актриса наслаждалась компанией близкой подруги, а также неизвестного спутника. Стоит отметить, что Элизабет Херли не стала скрывать сногсшибательную фигуру, а удачно подчеркнула формы, надев элегантные облегающие брюки из черной глянцевой кожи.
Кроме того голливудская актриса продемонстрировала изысканный жакет с металлическим блеском, украшенный люрексовым орнаментом, шелковую майку в бельевом стиле и босоножки с массивными каблуками, декорированные многочисленными блестками. Также звезда культового кинофильма «Остин Пауерс: Человек-Загадка международного масштаба» не отказалась от фирменного макияжа. Поэтому, как пишет storinka.com.ua, Элизабет Херли нанесла на верхние веки актуальные темные тени с металлическим блеском и хайлайтер на скулы, который визуально удлинил лицо популярной шатенки.
Читайте также: Элизабет Херли поделилась откровенным фото в ванне
Примечательно, что в последнее время британка все чаще посещает светские мероприятия и романтические встречи. Но сердце звезде телеэкранов по-прежнему свободно. Тем не менее, известно, что среди поклонников темпераментной актрисы немало ровесников ее сына. Ведь юноша неоднократно признавался, что его школьные товарищи активно интересуются личной жизнью матери, а также регулярно осыпают миссис Херли пикантными комплиментами. Однако британка продолжает подогревать фантазии фанатов, публикуя откровенные фото в социальных сетях.
53-летняя британская актриса продолжает вдохновлять своих ровесниц на активную социальную жизнь, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Ведь, несмотря на отсутствие мужа, а также взрослого сына, знаменитая шатенка не ставит крест на личной жизни, а активно посещает свидания. Например, вчера звезду телеэкранов заметили вблизи одного из элитных ресторанов Лондона. При этом популярная актриса наслаждалась компанией близкой подруги, а также неизвестного спутника. Стоит отметить, что Элизабет Херли не стала скрывать сногсшибательную фигуру, а удачно подчеркнула формы, надев элегантные облегающие брюки из черной глянцевой кожи.
Кроме того голливудская актриса продемонстрировала изысканный жакет с металлическим блеском, украшенный люрексовым орнаментом, шелковую майку в бельевом стиле и босоножки с массивными каблуками, декорированные многочисленными блестками. Также звезда культового кинофильма «Остин Пауерс: Человек-Загадка международного масштаба» не отказалась от фирменного макияжа. Поэтому, как пишет storinka.com.ua, Элизабет Херли нанесла на верхние веки актуальные темные тени с металлическим блеском и хайлайтер на скулы, который визуально удлинил лицо популярной шатенки.
Читайте также: Элизабет Херли поделилась откровенным фото в ванне
Примечательно, что в последнее время британка все чаще посещает светские мероприятия и романтические встречи. Но сердце звезде телеэкранов по-прежнему свободно. Тем не менее, известно, что среди поклонников темпераментной актрисы немало ровесников ее сына. Ведь юноша неоднократно признавался, что его школьные товарищи активно интересуются личной жизнью матери, а также регулярно осыпают миссис Херли пикантными комплиментами. Однако британка продолжает подогревать фантазии фанатов, публикуя откровенные фото в социальных сетях.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
202
0
Также советуем посмотреть
- Уморительные твиты о том, как весело живется фрилансерам
- Нелепые новогодние елки из серии «И так сойдет»
- Смешные фотки, доказывающие, что коты – настоящие шпионы
- Литва вводит санкции против России
- Девушки поделились самыми неудачными фотками
- Украина усилила границу с Россией штурмовиками
- Забавные коты, дарящие лишь позитивные эмоции
- Смешно до слез: умелец с помощью фотошопа превратил звезд в «обычных» людей
- Сеть развеселила словестная «перепалка» Принца Уильяма и Кейт Миддлтон
- Новый хит: необычный зверек решил прокатиться в автомобиле
- О пособниках «химического» фронта Кремля из Украины
- Путин "засветился" на страницах нового комикса о "Супермене"
- Военное положение: людям в форме могут отказать в продаже спиртного
- В Сети смеются над первым котом в Фейсбук Порошенко
- Россия: две жизни ценой две тысячи евро
- Ребенок с сапогом на голове стал героем нового мема
- Украина одержала серьезную победу
- Сеть насмешило заявление растолстевшего "вице-премьера ДНР"
- О новом подозреваемом в деле Гандзюк
- Чому Тимошенко не засудила підкуп виборців
- В Сети высмеяли боевиков «ЛНР», отыскавших «натовцев» на Донбассе
- Раненых украинских моряков держат в общих камерах СИЗО
- Вы скажете всё через семь минут
- В Киеве разыскали «минера» Рады
- Уфологи отыскали в Зимбабве «корабль пришельцев»
- Об истории с адмиралом и Кантом
- Климкин оконфузился с фамилией своего коллеги
- Кораблям и катерам Морской охраны ГПСУ разрешили стрелять без предупреждения
- Три других тополя на Плющихе
- Сеть насмешили суррикаты, пытавшиеся «разбудить» плюшевого зайца
Оставьте свой комментарий