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Раздел: Культура  
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Жена Джорджа Клуни впервые показала лица подросших детей

Жена Джорджа Клуни впервые показала лица подросших детейПапарацци подловили возлюбленную Джорджа Клуни в Нью-Йорке.

Жена голливудской звезды Джорджа Клуни Амаль, которая в роскошном платье нежно поздравила мужа с наградой, попала в объективы папарацци вместе с подросшими двойняшками.

Журналисты подловили Амаль, когда она покидала отель в Нью-Йорке, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

На руках известный адвокат держала годовалых Эллу и Александра. Дети знаменитой пары вели себя спокойно, лишь иногда маленький Александр жмурился, видимо, его ослепляли вспышки фотокамер. Элла, же, в свою очередь, была занята игрушечным мишкой, которого держала в руках.

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Сама Амаль, которая до этого времени вместе с мужем прятали сына и дочь от посторонних глаз, улыбалась фотографам и была непринужденной. Судя по всему, чета Клуни решила, что пришло время приучать детей с самого юного возраста ко всеобщему вниманию.

Жена Джорджа Клуни впервые показала лица подросших детей
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 Теги: Джордж Клуни, дети

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Сегодня, 18:09 » Автор: Ирина Шевченко
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