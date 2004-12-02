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Стали известны имена номинантов "Грэмми"

Стали известны имена номинантов "Грэмми"Лидером по числу номинаций стал американский хип-хоп исполнитель Кендрик Ламар

Национальная академия искусства и науки звукозаписи вручит премию «Грэмми» на торжественной церемонии в Лос-Анджелесе 10 февраля 2019 года, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

Рэперы Кендрик Ламар и Дрейк стали фаворитами номинаций музыкальной премии «Грэмми». Как сообщает Reuters, они претендуют на награду в восьми и семи категориях, соответственно.

За звание автора лучшего альбома 2018 года поборются Дрейк и Ламар, а также Карди Би, Пост Малоун, Жанель Моне, Брэнди Карлайл, Кейси Масгрейвс, H.E.R. и саундтрек к фильму «Черная пантера».

В категории «Песня года» номинированы All the Stаrs Кендрика Ламара, Boo`d Up Эллы Май, God`s Plan Дрейка, In My Blood Шона Мендеса, The Joke Брэнди Карлайла, The Middle Марены Моррис, диджея Zedd и группы Grey, Shallow Леди Гаги и Брэдли Купера, а также This is America Дональда Гловера.

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Национальная академия искусства и науки звукозаписи вручит премию «Грэмми» на торжественной церемонии в Лос-Анджелесе 10 февраля 2019 года.
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 Теги: Грэмми, музыкальная премия

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Сегодня, 19:39 » Автор: Татьяна Ларина
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