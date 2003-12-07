Названы настоящие имена и фамилии украинских звезд

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30-летняя Вера Брежнева не всегда была красивой и успешной.

Подопечные именитого украинского клипмейкера Алана Бадоева, певец Макс Барских и солистка нового коллектива «ВИА Гра» Миша Романова живут вместе. В этом признался сам артист в интервью украинской телеведущей Кате Осадчей в рамках программы «Светская» жизнь. Сам артист не считает это чем-то необычным. Так же певец