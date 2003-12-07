Раздел: Культура
Названы настоящие имена и фамилии украинских звезд
Некоторые звезды полностью сменили имя, другие придумали оригинальный псевдоним
В современном украинском шоу-бизнесе есть много знаменитостей, которые в определенный момент решили сменить свои настоящие имена, придумав взамен новые, либо взяли себе запоминающийся псевдоним. Мы решили сделать подборку настоящих имен всеми полюбившихся артистов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Татьяна Либерман – именно так по-настоящему зовут знаменитую Тину Кароль. Интересно, что и в паспорте у звезды уже давно написано именно эти имя и фамилия. К слову, на днях у певицы появился видеоканал о закулисье жизни.
Настоящее имя еще одной знаменитой украинской певицы Джамалы – Сусана Джамалдинова. Нетрудно догадаться, что псевдоним знаменитости появился благодаря ее фамилии.
Солистка группы "НЕАНГЕЛЫ" Виктория Смеюха также когда-то сменила имя. Так, Викторию на самом деле зовут Екатерина.
Интересно, что еще одну солистку "НЕАНГЕЛОВ" – Славу Каминскую на самом деле зовут Ольга.
Давно не секрет, что настоящая фамилия Веры Брежневой – Галушка.
Украинский певец, телеведущий и экс-участник группы "ДиО.фильмы" Владимир Дантес решил поменять свою фамилию – Гудков на более запоминающуюся.
Украинскую певицу, актрису и модель Камалию на самом деле зовут Наталья Захур (в девичестве Шмаренкова).
Еще один украинский певец с многомиллионной армией фанаток – Макс Барских на самом деле Николай Бортник. К слову, его песня "Полураздета" уже стала хитом лета-2018.
Настоящая фамилия солистки THE HARDKISS Юлии Саниной – Головань.
Читайте также: Раскрыты подлинные имена звезд украинского шоу-бизнеса
Мало кто знает, но фамилия Насти Каменских по отцу – Жмур. Каменских – фамилия матери певицы.
В современном украинском шоу-бизнесе есть много знаменитостей, которые в определенный момент решили сменить свои настоящие имена, придумав взамен новые, либо взяли себе запоминающийся псевдоним. Мы решили сделать подборку настоящих имен всеми полюбившихся артистов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Татьяна Либерман – именно так по-настоящему зовут знаменитую Тину Кароль. Интересно, что и в паспорте у звезды уже давно написано именно эти имя и фамилия. К слову, на днях у певицы появился видеоканал о закулисье жизни.
Настоящее имя еще одной знаменитой украинской певицы Джамалы – Сусана Джамалдинова. Нетрудно догадаться, что псевдоним знаменитости появился благодаря ее фамилии.
Солистка группы "НЕАНГЕЛЫ" Виктория Смеюха также когда-то сменила имя. Так, Викторию на самом деле зовут Екатерина.
Интересно, что еще одну солистку "НЕАНГЕЛОВ" – Славу Каминскую на самом деле зовут Ольга.
Давно не секрет, что настоящая фамилия Веры Брежневой – Галушка.
Украинский певец, телеведущий и экс-участник группы "ДиО.фильмы" Владимир Дантес решил поменять свою фамилию – Гудков на более запоминающуюся.
Украинскую певицу, актрису и модель Камалию на самом деле зовут Наталья Захур (в девичестве Шмаренкова).
Еще один украинский певец с многомиллионной армией фанаток – Макс Барских на самом деле Николай Бортник. К слову, его песня "Полураздета" уже стала хитом лета-2018.
Настоящая фамилия солистки THE HARDKISS Юлии Саниной – Головань.
Читайте также: Раскрыты подлинные имена звезд украинского шоу-бизнеса
Мало кто знает, но фамилия Насти Каменских по отцу – Жмур. Каменских – фамилия матери певицы.
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