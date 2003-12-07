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Раздел: Культура  
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Дженна Дьюенн впервые рассказала о разводе с Ченнингом Татумом

Дженна Дьюенн впервые рассказала о разводе с Ченнингом ТатумомАктриса решила поделиться секретом своего счастья.

В октябре западные СМИ взорвались новостью: идеальная пара Ченнинг Татум и Дженна Дьюенн, которые влюбились во время съемок фильма "Шаг вперед", решили расстаться. Впервые после объявления о разрыве танцовщица и актриса прокомментировала резонансную новость.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

О личных переживаниях Дженна Дьюенн рассказала журналистам Сosmopolitan. Звезда призналась, что не сдерживала своих чувств от разрыва с Ченнингом Татумом, поэтому выплакалась и начала верить, что в ее жизни еще будет место для любви. Так и произошло: в СМИ предполагают, что Дженна Дьюенн закрутила роман с актером Стивом Кази.

"Я не убегала от своих чувств, поэтому позволила себе выплакаться. И это действительно помогло. Я знала, что рано или поздно увижу свет в конце тоннеля. И чудо произошло: сейчас я счастлива в новых отношениях", – рассказала Дженна Дьюенн.

По словам Дженны, нужно сначала полюбить себя, тогда и соответствующий партнер появится.

Я действительно верю в любовь, но также уверена, что она начинается с умения любить себя. И я убеждена: любовь к себе трансформируется в привлечение подходящего партнера. А те люди, которые должны были найти друг друга, обязательно найдут,– отметила Дженна Дьюенн.

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Кроме интервью, актриса украсила январский выпуск глянца. Перед камерой обольстительная Дженна Дьюенн позировала в спортивных костюмах с топами. Звезда не скрывала своей идеальной фигуры и природной красоты.
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 Теги: Дженна Дьюенн, Ченнинг Татум, развод

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Сегодня, 20:10 » Автор: Едгар Букмирза
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