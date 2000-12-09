Раздел: Культура
Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов
Рок-группа U2 заработала в этом году 118 млн долларов.
Издание Forbes продолжает подводить итоги года и публиковать рейтинги самых богатых знаменитостей. На этот раз очередь дошла до музыкантов, среди которых в первой тройке лидеров оказались группа U2, группа Coldplay и исполнитель Эд Ширан.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
Ирландская рок-группа U2 заработала в этом году 118 млн долларов благодаря концертному туру в честь 30-летия музыкального альбома Joshua Tree, собравшему 2,7 млн поклонников по всему миру.
Вслед за ними идет британская группа Coldplay с годовым доходом в 115,5 млн долларов. В этом году исполнители сняли документальный фильм Coldplay: A Head Full of Dreams, в котором рассказали историю своего становления.
Замыкает тройку лидеров певец Эд Ширан, чей доход за год составил 110 млн долларов. Сейчас исполнитель гастролирует с концертным туром в поддержку нового музыкального альбома. В следующем году он впервые приедет в Россию и даст концерт на стадионе «Открытая арена» 19 июля 2019 года.
Читайте также: Назван доход самых высокооплачиваемых музыкантов мира
В первую десятку самых богатых музыкантов также попали:
Бруно Марс – 100 млн долларов
Кэти Перри – 83 млн долларов
Тейлор Свифт – 80 млн долларов
Джей Зи – 76,5 млн долларов
Guns N Roses – 71 млн долларов
Роджер Уотерс – 68 млн долларов
Шон P.Diddy Комбс – 64 млн долларов
Издание Forbes продолжает подводить итоги года и публиковать рейтинги самых богатых знаменитостей. На этот раз очередь дошла до музыкантов, среди которых в первой тройке лидеров оказались группа U2, группа Coldplay и исполнитель Эд Ширан.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
Ирландская рок-группа U2 заработала в этом году 118 млн долларов благодаря концертному туру в честь 30-летия музыкального альбома Joshua Tree, собравшему 2,7 млн поклонников по всему миру.
Вслед за ними идет британская группа Coldplay с годовым доходом в 115,5 млн долларов. В этом году исполнители сняли документальный фильм Coldplay: A Head Full of Dreams, в котором рассказали историю своего становления.
Замыкает тройку лидеров певец Эд Ширан, чей доход за год составил 110 млн долларов. Сейчас исполнитель гастролирует с концертным туром в поддержку нового музыкального альбома. В следующем году он впервые приедет в Россию и даст концерт на стадионе «Открытая арена» 19 июля 2019 года.
Читайте также: Назван доход самых высокооплачиваемых музыкантов мира
В первую десятку самых богатых музыкантов также попали:
Бруно Марс – 100 млн долларов
Кэти Перри – 83 млн долларов
Тейлор Свифт – 80 млн долларов
Джей Зи – 76,5 млн долларов
Guns N Roses – 71 млн долларов
Роджер Уотерс – 68 млн долларов
Шон P.Diddy Комбс – 64 млн долларов
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