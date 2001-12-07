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Раздел: Культура  
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Стали известны подробности родов Регины Тодоренко

Стали известны подробности родов Регины Тодоренко Ведущая уже выписалась из больницы.

Несколько дней назад Регина Тодоренко родила долгожданного первенца. Об этом журналистам сообщил Влад Топалов, который все-таки решил не углубляться в детали радостного события. Артист лишь пояснил, что малыш родился здоровым. Теперь поклонники звездной пары с нетерпением ждут, когда они расскажут о впечатлениях и эмоциях, передает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.

Однако и Влад, и Регина предпочитают хранить молчание. Артисты не делятся радостью в социальных сетях, и даже выписка Тодоренко из роддома прошла в режиме строжайшей тайны. Телеведущая вышла из больницы в сопровождении возлюбленного и его сестры, после чего села в машину и уехала. На руках звезда «Орла и решки» несла новорожденного сына.

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По сообщениям журналистов, появление малыша звездной пары на свет превратилось в настоящую конспиралогическую операцию. Так, например, в больнице артистка зарегистрировалась под другим именем.

Стали известны подробности родов Регины Тодоренко
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 Теги: Регина Тодоренко, роды

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Сегодня, 14:46 » Автор: Анна Мартынова
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