Раздел: Культура
Стали известны подробности родов Регины Тодоренко
Ведущая уже выписалась из больницы.
Несколько дней назад Регина Тодоренко родила долгожданного первенца. Об этом журналистам сообщил Влад Топалов, который все-таки решил не углубляться в детали радостного события. Артист лишь пояснил, что малыш родился здоровым. Теперь поклонники звездной пары с нетерпением ждут, когда они расскажут о впечатлениях и эмоциях, передает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.
Однако и Влад, и Регина предпочитают хранить молчание. Артисты не делятся радостью в социальных сетях, и даже выписка Тодоренко из роддома прошла в режиме строжайшей тайны. Телеведущая вышла из больницы в сопровождении возлюбленного и его сестры, после чего села в машину и уехала. На руках звезда «Орла и решки» несла новорожденного сына.
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По сообщениям журналистов, появление малыша звездной пары на свет превратилось в настоящую конспиралогическую операцию. Так, например, в больнице артистка зарегистрировалась под другим именем.
Несколько дней назад Регина Тодоренко родила долгожданного первенца. Об этом журналистам сообщил Влад Топалов, который все-таки решил не углубляться в детали радостного события. Артист лишь пояснил, что малыш родился здоровым. Теперь поклонники звездной пары с нетерпением ждут, когда они расскажут о впечатлениях и эмоциях, передает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.
Однако и Влад, и Регина предпочитают хранить молчание. Артисты не делятся радостью в социальных сетях, и даже выписка Тодоренко из роддома прошла в режиме строжайшей тайны. Телеведущая вышла из больницы в сопровождении возлюбленного и его сестры, после чего села в машину и уехала. На руках звезда «Орла и решки» несла новорожденного сына.
Читайте также: Слава Каминская порадовала эффектным красным платьем
По сообщениям журналистов, появление малыша звездной пары на свет превратилось в настоящую конспиралогическую операцию. Так, например, в больнице артистка зарегистрировалась под другим именем.
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