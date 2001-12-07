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Раздел: Культура  
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Судья "Танцев со звездами" поделился трогательным фото с женой

Судья "Танцев со звездами" поделился трогательным фото с женойТрогательный снимок пришелся по душе подписчикам.

Влад Яма опубликовал в своем микроблоге трогательное фото с женой Лилианой.

На снимке супруги позируют обнявшись, пишет Хроника.инфо со ссылкой на storinka.

«Тільки разом, через все!..» - подписал снимок танцор.

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Подписчики осыпали красивую пару комплиментами, пожелав им долгих лет совместной жизни.

Судья "Танцев со звездами" поделился трогательным фото с женой
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 Теги: Влад Яма, Танцы со звездами, жена

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Сегодня, 15:55 » Автор: Ирина Шевченко
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