Раздел: Культура
Амаль Клуни заявила, что стала жертвой сексуальных домогательств
Такое заявление женщина сделала на Массачусетской конференции по правам женщин.
Знаменитая британская адвокат по правам человека Амаль Клуни публично призналась, что имела дело с сексуальными домогательствами со стороны коллег в юриспуденции.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Жена голливудского актера Джорджа Клуни стала гостьей Массачусетской конференции по правам женщин, которая состоялась в Бостоне. Ведущим события стал отец Джорджа Ник Клуни. Спросив свою невестку о сексуальных домогательствах на работе, он получил неожиданный ответ.
40-летняя правозащитница и настоящая икона стиля поделилась, что испытала домогательства на собственном опыте и чувствовала себя из-за этого ужасно некомфортно, так как в прошлые годы об этом никто громко не говорил.
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В то время мне казалось, что я не должна говорить об этом, потому что чувствовала себя некомфортно и не знала своих прав. И так поступали многие женщины в подобных ситуациях,– прокомментировала досадный случай Амаль Клуни.
Знаменитая британская адвокат по правам человека Амаль Клуни публично призналась, что имела дело с сексуальными домогательствами со стороны коллег в юриспуденции.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Жена голливудского актера Джорджа Клуни стала гостьей Массачусетской конференции по правам женщин, которая состоялась в Бостоне. Ведущим события стал отец Джорджа Ник Клуни. Спросив свою невестку о сексуальных домогательствах на работе, он получил неожиданный ответ.
40-летняя правозащитница и настоящая икона стиля поделилась, что испытала домогательства на собственном опыте и чувствовала себя из-за этого ужасно некомфортно, так как в прошлые годы об этом никто громко не говорил.
Читайте также: Звезда популярного сериала призналась, что стала жертвой домогательств
В то время мне казалось, что я не должна говорить об этом, потому что чувствовала себя некомфортно и не знала своих прав. И так поступали многие женщины в подобных ситуациях,– прокомментировала досадный случай Амаль Клуни.
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