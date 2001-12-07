Супруга Джастина Бибера объяснила, зачем она удаляется из соцсетей

Звезда уверена - Инстаграм и Facebook способны вызывать депрессию.



22-летняя жена Джастина Бибера одна из тех звезд, которые любят делится со своими фанатами личными мыслями и переживаниями, сообщает



Так, вчера, 8 декабря, Хейли Болдуин написала серию постов в своем личном блоге, которые посвятила зависимости от социальных сетей. По словам знаменитости, она часто удаляет Инстаграм со своего телефона, потому что он вызывают ее беспокойство.



«Когда я беру паузу для Инстаграма, я чувствую себя спокойнее, счастливее. У меня получается сосредоточиться на своем благополучии и успокоиться, а также понять саму себя. Но, возвращаясь в социальную сеть, я опять начинаю волноваться и грустить. Меня цепляют чужие слова о моей жизни, я реально становлюсь зависимой от мнений людей, которых даже не знаю! Нельзя позволять себе вестись на поводу у других людей, в мире достаточно негатива, с которым мы и так ежедневно сталкиваемся».



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Бывшая возлюбленная Бибера, Селена Гомес, также часто берет паузу для социальных сетей. В свое время из-за внимания поклонников к их паре, у певицы появились психологические проблемы и она проходила лечение. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter 22-летняя жена Джастина Бибера одна из тех звезд, которые любят делится со своими фанатами личными мыслями и переживаниями, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream Так, вчера, 8 декабря, Хейли Болдуин написала серию постов в своем личном блоге, которые посвятила зависимости от социальных сетей. По словам знаменитости, она часто удаляет Инстаграм со своего телефона, потому что он вызывают ее беспокойство.«Когда я беру паузу для Инстаграма, я чувствую себя спокойнее, счастливее. У меня получается сосредоточиться на своем благополучии и успокоиться, а также понять саму себя. Но, возвращаясь в социальную сеть, я опять начинаю волноваться и грустить. Меня цепляют чужие слова о моей жизни, я реально становлюсь зависимой от мнений людей, которых даже не знаю! Нельзя позволять себе вестись на поводу у других людей, в мире достаточно негатива, с которым мы и так ежедневно сталкиваемся».Бывшая возлюбленная Бибера, Селена Гомес, также часто берет паузу для социальных сетей. В свое время из-за внимания поклонников к их паре, у певицы появились психологические проблемы и она проходила лечение.





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