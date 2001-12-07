Раздел: Культура
Звезда "Отряда самоубийц" покрасовалась в стильном платье с вышивкой
Звезда посетила премьерный показ фильма со своим участием.
В Лондоне отгремел премьерный показ фильма "Мария - королева Шотландии".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Вместе с Марго Робби в ленте главную роль сыграла 24-летняя ирландская актриса Сирша Ронан. Девушки вместе появились перед камерами фотографов в очень красивых нарядах.
Марго Робби в этот раз появилась на публике в белом платье в мелкий горох на тонких бретельках и с пышной юбкой от бренда Rodarte. На талии платья были три красные розы, расшитые стразами, а вот обувь из-за длинного подола было совсем не видно.
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Марго сделала красивый макияж с акцентом на алые губы, а волосы уложила кудрявыми локонами.
В Лондоне отгремел премьерный показ фильма "Мария - королева Шотландии".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Вместе с Марго Робби в ленте главную роль сыграла 24-летняя ирландская актриса Сирша Ронан. Девушки вместе появились перед камерами фотографов в очень красивых нарядах.
Марго Робби в этот раз появилась на публике в белом платье в мелкий горох на тонких бретельках и с пышной юбкой от бренда Rodarte. На талии платья были три красные розы, расшитые стразами, а вот обувь из-за длинного подола было совсем не видно.
Читайте также: Вера Брежнева похвасталась пиджаком за 260 тысяч
Марго сделала красивый макияж с акцентом на алые губы, а волосы уложила кудрявыми локонами.
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