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Раздел: Культура  
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Звезда "Отряда самоубийц" покрасовалась в стильном платье с вышивкой

Звезда "Отряда самоубийц" покрасовалась в стильном платье с вышивкойЗвезда посетила премьерный показ фильма со своим участием.

В Лондоне отгремел премьерный показ фильма "Мария - королева Шотландии".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Вместе с Марго Робби в ленте главную роль сыграла 24-летняя ирландская актриса Сирша Ронан. Девушки вместе появились перед камерами фотографов в очень красивых нарядах.

Марго Робби в этот раз появилась на публике в белом платье в мелкий горох на тонких бретельках и с пышной юбкой от бренда Rodarte. На талии платья были три красные розы, расшитые стразами, а вот обувь из-за длинного подола было совсем не видно.

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Марго сделала красивый макияж с акцентом на алые губы, а волосы уложила кудрявыми локонами.

Звезда "Отряда самоубийц" покрасовалась в стильном платье с вышивкой
Звезда "Отряда самоубийц" покрасовалась в стильном платье с вышивкой
Звезда "Отряда самоубийц" покрасовалась в стильном платье с вышивкой
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 Теги: Марго Робби, яркий образ

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Сегодня, 13:30 » Автор: Ирина Шевченко
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