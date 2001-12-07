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Раздел: Культура  
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Сын Виктории Бекхэм закрутил роман с моделью

Сын Виктории Бекхэм закрутил роман с модельюПапарацци застукали Бруклина с симпатичной подружкой.

21-летний Бруклин Бекхэм закрутил новый роман и больше не тоскует по Хлое Морец.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Пара встречалась несколько лет, а о причинах расставания прессе так ничего и не известно. А на днях Бруклина сфотографировали папарацци за ручку с новой возлюбленной.

Бруклина и 21-летнюю начинающую модель Хану Кросс сфотографировали, когда парочка направлялась к автомобилю после афтепати церемонии Fashion Awards - 2018.

Бруклин выглядел слегка "помятым", его белая рубашка была частично заправлена в брюки, а рукава закатаны. В одной руке парень держал телефон, а в другой вел за руку свою подружку.

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Хана была в ярких полосатых широких брюках, белом кроп-топе и длинном пиджаке. На ее шее висело несколько подвесок, а на лице практически незаметный макияж. На этой же вечеринке присутствовали и родители Бруклина – Дэвид и Виктория Бекхэм, так что, похоже, парень уже познакомил свою новую возлюбленную с ними.

Сын Виктории Бекхэм закрутил роман с моделью
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 Теги: сын Бэкхема, новый роман

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Сегодня, 18:29 » Автор: Ирина Шевченко
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