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Раздел: Культура  
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Кассовые сборы фильмов Disney стали наибольшими за всю историю

Кассовые сборы фильмов Disney стали наибольшими за всю историю В текущем году было собрано около семи миллиардов долларов.

Специалисты отметили, что кинокомпания Walt Disney смогла побить свой собственный рекорд двухгодичной давности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.

Речь идёт о рекордных кассовых сборах, характерных для текущего года. Согласно оценке экспертов, в мировом прокате фильмам указанной кинокомпании удалось собрать приблизительно семь миллиардов долларов. Большую сумму денег Walt Disney принесли зрители, проживающие за пределами Северной Америки.

Здесь кассовые сборы равняются приблизительно четырём миллиардам долларов. Однако на этих показателях компания останавливаться не собирается. У Walt Disney есть все шансы умножить свои капиталы благодаря прокату картины «Мэри Поппинс возвращается».

Стоит отметить, что за прошедший период самыми популярными продуктами указанной компании стали «Мстители 3: Война бесконечности», а также «Чёрная пантера». Первая картина смогла собрать около двух миллиардов долларов. Вторая же принесла кинокомпании один миллиард триста миллионов долларов.

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Немного отстаёт от своих предшественников мультфильм «Суперсемейка 2». В мировом прокате он заработал больше одного миллиарда долларов. Напомним, что Walt Disney является кинокомпанией, которая завоевала больше четверти кинорынка Соединённых Штатов Америки.
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 Теги: Disney, кассовые сборы

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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