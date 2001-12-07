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Раздел: Культура  
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Джиджи Хадид показала грудь в откровенном наряде

Джиджи Хадид показала грудь в откровенном нарядеМодель застегнула блузку всего лишь на одну пуговицу.

Джиджи Хадид, буквально на днях появившаяся в Милане в невероятном черном атласном платье в пол, теперь была замечена на улицах Сохо.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

23-летняя модель спешила куда-то в оранжевом total-look. На ней были надеты слегка расклешенные брюки, украшенные ажурным орнаментом, рубашка в тон, а на плечи наброшено кожаное пальто. Единственным, что немного смущало всех, кроме самой Джиджи, была блузка, застегнутая всего лишь на одну пуговицу в районе груди, которая при каждом движении грозила слететь, обнажив все прелести модели.

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Акцент Хадид сделала на пестрых лодочках на каблуке.

Джиджи Хадид показала грудь в откровенном наряде
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 Теги: Джиджи Хадид, откровенный наряд

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Сегодня, 10:17 » Автор: Ирина Шевченко
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