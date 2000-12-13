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Раздел: Культура  
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Дженнифер Энистон поделилась сокровенной мечтой

Дженнифер Энистон поделилась сокровенной мечтой Актриса мечтает снова обрести любовь.

49-летняя звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон хочет снова влюбиться и найти идеального мужчину, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Голливудская киноактриса Дженнифер Энистон переживала ссоры и разводы в своей жизни, но она так и не потеряла надежды, что однажды снова найдет любовь, говорит близкий друг знаменитости.

«Энистон выглядит и чувствует себя потрясающе, что положительно сказывается и на ее личной жизни», - сказал инсайдер, который намекнул, что актрису окружают достойные мужчины, которые способны покорить сердце знаменитой красавицы.

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Более того, Дженнифер мечтает про идеального спутника, чтобы впустить в свою жизнь нужного человека. «Джен во многом придерживается принципа «никогда не говори никогда», - объяснил инсайдер. Тем не менее, на этот раз Энистон не так уверена, что хочет снова выйти замуж.
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 Теги: Дженнифер Энистон, любовь

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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