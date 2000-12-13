Раздел: Культура
Александр Педан разделся для нового фото в Instagram
Шоумен спародировал фотографию Ольги Поляковой.
Известная украинская певица Оля Полякова продолжает удивлять своих поклонников новыми фото и видео. Так, во время своего путешествия на Мальдивы певица шокировала фанатов своим голым фото. Выходку Поляковой начали активно обсуждать в сети, всячески критикуя и осуждая певицу. Однако сама звезда никак на такие сообщения не отреагировала, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.
А сегодня фото с обнаженным телом Поляковой снова появилось в ленте звезды, однако, певица подыскала ему достойную пару.
На представленном коллажи на ее странице в Instagram точно так же же позирует обнаженным Александр Педан.
"Ну предлагаю сравнить у кого лучше Харизма", - подписала свой снимок звезда.
На своей странице в соцсети Педан также представил эти два фото и объяснил свою выходку. Однако, он был более красноречив, поведав всем, почему пошел на такой неожиданный поступок.
"Друзья, ни я не сошел с ума, это просто на канале #педанможет вышло очередное веселое видео. На этот раз я повторил фото наших звезд и вот первая фотография. Как мы его создавали можете посмотреть на ютубе, ссылка в шапке профиля. Твой орех обычно это неповторимый оригинал, но у любого шедевра должна быть достойная реплика.
Ну а для журналистов сразу набрасываю несколько вариантов названий: ⠀
- Голый Педан бегает в Гидропарке и думает что он на Мальдивах ⠀
- "Попа как у Ким". Педан замахнулся на святое. На попу Поляковой ⠀
- Педан показал то, чем не испугаешь ежа и Джамалу ⠀
Читайте также: Дженнифер Энистон поделилась сокровенной мечтой
Ну и конечно не забывайте писать комментарии типа "Скатился", "Упал ниже плинтуса" и т.д ", - подписал свой снимок Александр Педан, вызвав бурную реакцию у поклонников.
Известная украинская певица Оля Полякова продолжает удивлять своих поклонников новыми фото и видео. Так, во время своего путешествия на Мальдивы певица шокировала фанатов своим голым фото. Выходку Поляковой начали активно обсуждать в сети, всячески критикуя и осуждая певицу. Однако сама звезда никак на такие сообщения не отреагировала, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.
А сегодня фото с обнаженным телом Поляковой снова появилось в ленте звезды, однако, певица подыскала ему достойную пару.
На представленном коллажи на ее странице в Instagram точно так же же позирует обнаженным Александр Педан.
"Ну предлагаю сравнить у кого лучше Харизма", - подписала свой снимок звезда.
На своей странице в соцсети Педан также представил эти два фото и объяснил свою выходку. Однако, он был более красноречив, поведав всем, почему пошел на такой неожиданный поступок.
"Друзья, ни я не сошел с ума, это просто на канале #педанможет вышло очередное веселое видео. На этот раз я повторил фото наших звезд и вот первая фотография. Как мы его создавали можете посмотреть на ютубе, ссылка в шапке профиля. Твой орех обычно это неповторимый оригинал, но у любого шедевра должна быть достойная реплика.
Ну а для журналистов сразу набрасываю несколько вариантов названий: ⠀
- Голый Педан бегает в Гидропарке и думает что он на Мальдивах ⠀
- "Попа как у Ким". Педан замахнулся на святое. На попу Поляковой ⠀
- Педан показал то, чем не испугаешь ежа и Джамалу ⠀
Читайте также: Дженнифер Энистон поделилась сокровенной мечтой
Ну и конечно не забывайте писать комментарии типа "Скатился", "Упал ниже плинтуса" и т.д ", - подписал свой снимок Александр Педан, вызвав бурную реакцию у поклонников.
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