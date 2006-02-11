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Раздел: Культура  
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Меган Маркл очаровала белоснежным образом

Меган Маркл очаровала белоснежным образомСветское событие она традиционно посетила со своим мужем принцем Гарри.

Герцогиня Сассекская, находясь на последних месяцах беременности, успевает посещать много светских мероприятий. 12 февраля она побывала на спектакле "Дикая Земля" в Музее естественной истории в Лондоне.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Мероприятие было приурочено к 210-летию со дня рождения Чарльза Дарвина. Для публичного выхода она выбрала не вечернее платье, а удобное и очень стильное платье-водолазку до колен, поверх которого надела одно из своих любимых пальто белого цвета.

Total white образ Меган дополнила оливковыми туфлями-лодочками и таким же маленьким клатчем. Свои волосы она подобрала в элегантный пучок, а скулы и губы подчеркнула розовым оттенком.

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Принц Гарри в свою очередь выглядел, как всегда, стильно и элегантно – синий костюм, белая рубашка и голубой галстук с орнаментом. Кроме просмотра спектакля супруги живо общался с детьми и гостями события.

Меган Маркл очаровала белоснежным образом
Меган Маркл очаровала белоснежным образом
Меган Маркл очаровала белоснежным образом
Меган Маркл очаровала белоснежным образом

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 Теги: Меган Маркл, образ

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