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Раздел: Культура  
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Майли Сайрус показала новые фото с тайной свадьбы

Майли Сайрус показала новые фото с тайной свадьбыСупруги вообще не афишировали своего узаконивания отношений.

Американская поп-исполнительница Майли Сайрус опубликовала несколько милых фотографий со своей тайной свадьбы с Лиамом Хемсвортом. На них она позирует в шелковом платье от Vivienne Westwood с букетом цветов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Ранее супруги вообще не афишировали своего узаконивания отношений, поэтому только в День Валентина она оставила несколько фотографий в Instagram.

Ты мой Валентин каждый день. Спасибо за то, что всегда наклоняешься, чтобы обнять меня. Обещаю, что всегда буду встречать тебя на цыпочках. Люблю тебя, Валентин!– говорится в подписях к фотографиям.

На новых кадрах 26-летняя исполнительница выглядит очень счастливой и красивой. Звезда также обнародовала несколько черно-белых фотографий со своим мужем.

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Стоит добавить, что на днях случился еще один курьезный случай, связанный со свадебными фотографиями звездной пары. Как известно, Майли и Лиам запретили кому-либо пользоваться камерами и телефонами в день их свадьбы. Однако родной брат жениха, Крис Хемсворт, фиксировал все торжества на пленочную камеру, после чего их должны были оцифровать в Австралии.

Майли Сайрус показала новые фото с тайной свадьбы
Майли Сайрус показала новые фото с тайной свадьбы
Майли Сайрус показала новые фото с тайной свадьбы
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 Теги: Майли Сайрус, фото

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