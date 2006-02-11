Раздел: Культура
Майли Сайрус показала новые фото с тайной свадьбы
Супруги вообще не афишировали своего узаконивания отношений.
Американская поп-исполнительница Майли Сайрус опубликовала несколько милых фотографий со своей тайной свадьбы с Лиамом Хемсвортом. На них она позирует в шелковом платье от Vivienne Westwood с букетом цветов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Ранее супруги вообще не афишировали своего узаконивания отношений, поэтому только в День Валентина она оставила несколько фотографий в Instagram.
Ты мой Валентин каждый день. Спасибо за то, что всегда наклоняешься, чтобы обнять меня. Обещаю, что всегда буду встречать тебя на цыпочках. Люблю тебя, Валентин!– говорится в подписях к фотографиям.
На новых кадрах 26-летняя исполнительница выглядит очень счастливой и красивой. Звезда также обнародовала несколько черно-белых фотографий со своим мужем.
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Стоит добавить, что на днях случился еще один курьезный случай, связанный со свадебными фотографиями звездной пары. Как известно, Майли и Лиам запретили кому-либо пользоваться камерами и телефонами в день их свадьбы. Однако родной брат жениха, Крис Хемсворт, фиксировал все торжества на пленочную камеру, после чего их должны были оцифровать в Австралии.
Американская поп-исполнительница Майли Сайрус опубликовала несколько милых фотографий со своей тайной свадьбы с Лиамом Хемсвортом. На них она позирует в шелковом платье от Vivienne Westwood с букетом цветов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Ранее супруги вообще не афишировали своего узаконивания отношений, поэтому только в День Валентина она оставила несколько фотографий в Instagram.
Ты мой Валентин каждый день. Спасибо за то, что всегда наклоняешься, чтобы обнять меня. Обещаю, что всегда буду встречать тебя на цыпочках. Люблю тебя, Валентин!– говорится в подписях к фотографиям.
На новых кадрах 26-летняя исполнительница выглядит очень счастливой и красивой. Звезда также обнародовала несколько черно-белых фотографий со своим мужем.
Читайте также: Майли Сайрус отреагировала на слухи о тайной свадьбе
Стоит добавить, что на днях случился еще один курьезный случай, связанный со свадебными фотографиями звездной пары. Как известно, Майли и Лиам запретили кому-либо пользоваться камерами и телефонами в день их свадьбы. Однако родной брат жениха, Крис Хемсворт, фиксировал все торжества на пленочную камеру, после чего их должны были оцифровать в Австралии.
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