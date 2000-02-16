Раздел: Культура
Хью Джекман разоткровенничался о личной жизни
Актер поделился своим секретом успешного брака.
В это сложно поверить, но голливудская звезда Хью Джекман признается, что всю жизнь дорожил всего одной женщиной -собственной женой. Которая, кстати, старше его на много лет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
«Я не устаю об этом говорить. Когда я встретил Деборру-Ли, в ту же секунду понял, что хочу на ней жениться. Ждал шесть месяцев, боялся, хотел убедиться, что мною движет не обычная страсть, влечение, может быть, я еще не созрел для любви. Смешно. С каждым днем любовь становилась глубже и сильнее. Полное доверие - вот что я ощущал рядом с этой женщиной. Я мог быть тем Хью Джекманом, каким был. Не какой-то версией себя. Даже когда Деб попыталась меня бросить - через три недели, - я сумел ее отговорить от этого решения. Хотя я, в принципе, очень нерешительный по натуре человек, и жена об этом знает. Могу на пальцах одной руки сосчитать те случаи, когда был абсолютно в чем-то уверен. Но моя любовь к ней, убежденность в том, что это моя женщина, единственная, - как раз из их числа. Слава богу, мы поженились. И вот уже почти 23 года вместе» - рассказал историю своей любви Джекман.
Одним из секретов своего брака актер считает то обстоятельство, что они с самого начала с женой заключили договор.
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«Еще когда поженились, мы заключили пакт. Одно из условий - не расставаться дольше чем на две недели. И мы это правило соблюдаем. Но главное - пообещали всегда быть рядом в ключевые, переломные моменты жизни. Интересоваться друг у друга, как этот самый момент скажется на семье, браке, детях. Нас четверо. Значит, если какая-то работа в моей карьере может плохо повлиять хотя бы на одного из членов семьи, я не имею права на нее соглашаться. Жертвовать в какой-то степени собой ради семьи - для меня легко. Бывают ситуации - типа «О, это такой фильм, было бы здорово в нем сняться!». А Деб взглянет на меня, и я понимаю: сейчас неподходящее время. Она для меня лучший барометр в таких случаях».
В это сложно поверить, но голливудская звезда Хью Джекман признается, что всю жизнь дорожил всего одной женщиной -собственной женой. Которая, кстати, старше его на много лет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
«Я не устаю об этом говорить. Когда я встретил Деборру-Ли, в ту же секунду понял, что хочу на ней жениться. Ждал шесть месяцев, боялся, хотел убедиться, что мною движет не обычная страсть, влечение, может быть, я еще не созрел для любви. Смешно. С каждым днем любовь становилась глубже и сильнее. Полное доверие - вот что я ощущал рядом с этой женщиной. Я мог быть тем Хью Джекманом, каким был. Не какой-то версией себя. Даже когда Деб попыталась меня бросить - через три недели, - я сумел ее отговорить от этого решения. Хотя я, в принципе, очень нерешительный по натуре человек, и жена об этом знает. Могу на пальцах одной руки сосчитать те случаи, когда был абсолютно в чем-то уверен. Но моя любовь к ней, убежденность в том, что это моя женщина, единственная, - как раз из их числа. Слава богу, мы поженились. И вот уже почти 23 года вместе» - рассказал историю своей любви Джекман.
Одним из секретов своего брака актер считает то обстоятельство, что они с самого начала с женой заключили договор.
Читайте также: Режиссер новых "Звездных войн" объявил о завершении съемок
«Еще когда поженились, мы заключили пакт. Одно из условий - не расставаться дольше чем на две недели. И мы это правило соблюдаем. Но главное - пообещали всегда быть рядом в ключевые, переломные моменты жизни. Интересоваться друг у друга, как этот самый момент скажется на семье, браке, детях. Нас четверо. Значит, если какая-то работа в моей карьере может плохо повлиять хотя бы на одного из членов семьи, я не имею права на нее соглашаться. Жертвовать в какой-то степени собой ради семьи - для меня легко. Бывают ситуации - типа «О, это такой фильм, было бы здорово в нем сняться!». А Деб взглянет на меня, и я понимаю: сейчас неподходящее время. Она для меня лучший барометр в таких случаях».
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