Раздел: Культура
Украинский телеведущий похвастался роскошным отдыхом
В Венеции своя магия.
Украинский телеведущий и шоумен Александр Скичко в День святого Валентина преподнес своей жене роскошный подарок - ужин в Венеции.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на mir24.tv.
Снимками с короткого отдыха супруги делятся в своих микроблогах.
Под одним из кадров Александр отметил, что ради таких моментов готов работать 24 часа в сутки. На фото Скичко позирует на балконе с чашкой кофе.
А Лиза рассказала о магии Венеции.
"Доброе утро! С таким видом я готова вставать хоть 5 утра. В Венеции своя магия, каждый балкончик, каждый дом, каждая узкая улочка рассказывает свою историю!", - написала она.
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Влюбленные также показали снимки на фоне местных достопримечательностей. "Слов нету, одни эмоции! Вместо офиса гуляю по самой красивой площади мира", - написала Скичко-Юрушева.
Украинский телеведущий и шоумен Александр Скичко в День святого Валентина преподнес своей жене роскошный подарок - ужин в Венеции.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на mir24.tv.
Снимками с короткого отдыха супруги делятся в своих микроблогах.
Под одним из кадров Александр отметил, что ради таких моментов готов работать 24 часа в сутки. На фото Скичко позирует на балконе с чашкой кофе.
А Лиза рассказала о магии Венеции.
"Доброе утро! С таким видом я готова вставать хоть 5 утра. В Венеции своя магия, каждый балкончик, каждый дом, каждая узкая улочка рассказывает свою историю!", - написала она.
Читайте также: Известный ведущий похвастался новым роскошным авто
Влюбленные также показали снимки на фоне местных достопримечательностей. "Слов нету, одни эмоции! Вместо офиса гуляю по самой красивой площади мира", - написала Скичко-Юрушева.
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