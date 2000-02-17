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Раздел: Культура  
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Украинский телеведущий похвастался роскошным отдыхом

Украинский телеведущий похвастался роскошным отдыхом В Венеции своя магия.

Украинский телеведущий и шоумен Александр Скичко в День святого Валентина преподнес своей жене роскошный подарок - ужин в Венеции.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на mir24.tv.

Снимками с короткого отдыха супруги делятся в своих микроблогах.

Под одним из кадров Александр отметил, что ради таких моментов готов работать 24 часа в сутки. На фото Скичко позирует на балконе с чашкой кофе.

А Лиза рассказала о магии Венеции.

"Доброе утро! С таким видом я готова вставать хоть 5 утра. В Венеции своя магия, каждый балкончик, каждый дом, каждая узкая улочка рассказывает свою историю!", - написала она.

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Влюбленные также показали снимки на фоне местных достопримечательностей. "Слов нету, одни эмоции! Вместо офиса гуляю по самой красивой площади мира", - написала Скичко-Юрушева.

Украинский телеведущий похвастался роскошным отдыхом
Украинский телеведущий похвастался роскошным отдыхом
Украинский телеведущий похвастался роскошным отдыхом
Украинский телеведущий похвастался роскошным отдыхом

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 Теги: отдых, Украинский телеведущий

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