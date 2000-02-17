Раздел: Культура
Приянка Чопра вышла на прогулку в стильном желтом пальто
Папарацци сделали несколько снимков актрисы.
Поклонники индийской актрисы уверены: Приянка Чопра и Ник Джонас ожидают первенца, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Більше.
Слухи только усилились после того, как Чопра вышла на один из показов в рамках Недели моды в Нью-Йорке в обтягивающей юбке, которая подчеркнула небольшой животик. Поклонники разговоров не остановили, особенно увидев звезду в Лондоне.
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Для неформальной прогулки по городу с мужем Приянка выбрала яркий и эффектный образ в желтых оттенках. Звезда надела свитер и укороченные брюки, сверху накинула пальто. Образ Чопра дополнили ботильоны на высоком каблуке и сумка Gucci.
Поклонники индийской актрисы уверены: Приянка Чопра и Ник Джонас ожидают первенца, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Більше.
Слухи только усилились после того, как Чопра вышла на один из показов в рамках Недели моды в Нью-Йорке в обтягивающей юбке, которая подчеркнула небольшой животик. Поклонники разговоров не остановили, особенно увидев звезду в Лондоне.
Читайте также: Украинский телеведущий похвастался роскошным отдыхом
Для неформальной прогулки по городу с мужем Приянка выбрала яркий и эффектный образ в желтых оттенках. Звезда надела свитер и укороченные брюки, сверху накинула пальто. Образ Чопра дополнили ботильоны на высоком каблуке и сумка Gucci.
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