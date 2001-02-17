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Раздел: Культура  
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Кэтрин Зета-Джонс вывела в свет повзрослевшую дочь

Кэтрин Зета-Джонс вывела в свет повзрослевшую дочьДочь Кэтрин Зеты-Джонс растет копией звездной мамы.

Брак Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа можно назвать одним из самых долгих в Голливуде - супруги вместе уже 18 лет!

В браке у актеров родилось двое детей - дочь Кэрис и сын Дилан, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Впрочем, звездное семейство редко радует поклонников совместными выходами в свет. Поэтому каждое такое появление пары вызывает бурные эмоции у общественности.

Впервые за долгое время появиться вместе на публике Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас решили во время модного шоу Майкла Корса в Нью-Йорке. Компанию супругам в этот раз составила их красавица-дочь, 15-летняя Кэрис.

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Увидев фото повзрослевшей дочки, поклонники не смогли не отметить красоту девочки. Также, по мнению фанатов, Кэрис растет настоящей копией звездной мамы.

Кэтрин Зета-Джонс вывела в свет повзрослевшую дочь
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 Теги: Кэтрин Зета-Джонс, Майкл Дуглас, дочь

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Сегодня, 10:26 » Автор: Ирина Шевченко
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