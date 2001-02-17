» » Орландо Блум оконфузился из-за кольца
Раздел: Культура  
0

Орландо Блум оконфузился из-за кольца

Орландо Блум оконфузился из-за кольцаДрагоценность сразу же привлекло внимание любознательных пользователей сети.

Голливудский актер Орландо Блум решил внезапно создать семью. Красавец сделал предложение своей возлюбленной, певице Кэти Перри, и подарил ей на помолвку кольцо с большим камнем. Однако яркое украшение стало поводом для конфуза.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Как известно, в День влюбленных Орландо Блум и Кэти Перри заручились. Пара подтвердила все слухи СМИ, опубликовав милое фото на фоне красных шариков в форме сердца. На пальце певицы виднелось кольцо с драгоценными камнями.

И пока поклонники знаменитой пары засыпали их комплиментами, украшение Кэти Перри сравнили с кольцом, которое Орландо Блум подарил своей первой жене – модели Миранде Керр. Согласно фото, опубликованном в сети, две драгоценности имеют подобную форму. Поэтому либо это часть традиции Орландо Блума, либо он невольно повторился. В любом случае это здорово рассмешило сеть.

Читайте также: Орландо Блум похвастался идеальным прессом

Шквал критики и насмешек прокомментировал президент WP Diamonds Эндрю Браун. По его словам, хоть два кольца имеют схожую форму, однако украшение Кэти Перри – очень уникальное, сообщает E! News. Ювелирное изделие оценивается в 5 миллионов долларов, в то время как кольцо Миранды Керр обошлось Орландо Блум в около 70 тысяч.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Орландо Блум, конфуз, кольцо

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:46 » Автор: Эдгар Букмирза
     0
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх