Раздел: Культура
Орландо Блум оконфузился из-за кольца
Драгоценность сразу же привлекло внимание любознательных пользователей сети.
Голливудский актер Орландо Блум решил внезапно создать семью. Красавец сделал предложение своей возлюбленной, певице Кэти Перри, и подарил ей на помолвку кольцо с большим камнем. Однако яркое украшение стало поводом для конфуза.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как известно, в День влюбленных Орландо Блум и Кэти Перри заручились. Пара подтвердила все слухи СМИ, опубликовав милое фото на фоне красных шариков в форме сердца. На пальце певицы виднелось кольцо с драгоценными камнями.
И пока поклонники знаменитой пары засыпали их комплиментами, украшение Кэти Перри сравнили с кольцом, которое Орландо Блум подарил своей первой жене – модели Миранде Керр. Согласно фото, опубликованном в сети, две драгоценности имеют подобную форму. Поэтому либо это часть традиции Орландо Блума, либо он невольно повторился. В любом случае это здорово рассмешило сеть.
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Шквал критики и насмешек прокомментировал президент WP Diamonds Эндрю Браун. По его словам, хоть два кольца имеют схожую форму, однако украшение Кэти Перри – очень уникальное, сообщает E! News. Ювелирное изделие оценивается в 5 миллионов долларов, в то время как кольцо Миранды Керр обошлось Орландо Блум в около 70 тысяч.
Голливудский актер Орландо Блум решил внезапно создать семью. Красавец сделал предложение своей возлюбленной, певице Кэти Перри, и подарил ей на помолвку кольцо с большим камнем. Однако яркое украшение стало поводом для конфуза.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как известно, в День влюбленных Орландо Блум и Кэти Перри заручились. Пара подтвердила все слухи СМИ, опубликовав милое фото на фоне красных шариков в форме сердца. На пальце певицы виднелось кольцо с драгоценными камнями.
И пока поклонники знаменитой пары засыпали их комплиментами, украшение Кэти Перри сравнили с кольцом, которое Орландо Блум подарил своей первой жене – модели Миранде Керр. Согласно фото, опубликованном в сети, две драгоценности имеют подобную форму. Поэтому либо это часть традиции Орландо Блума, либо он невольно повторился. В любом случае это здорово рассмешило сеть.
Читайте также: Орландо Блум похвастался идеальным прессом
Шквал критики и насмешек прокомментировал президент WP Diamonds Эндрю Браун. По его словам, хоть два кольца имеют схожую форму, однако украшение Кэти Перри – очень уникальное, сообщает E! News. Ювелирное изделие оценивается в 5 миллионов долларов, в то время как кольцо Миранды Керр обошлось Орландо Блум в около 70 тысяч.
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