Раздел: Культура
Появилась современная версия клипа Freestyler
Хиту 20 лет.
В честь 20-летнего юбилея хит 2000-х получил новую версию, передает Хроника.инфо со ссылкой на lemonade.style.
Крупнейшая телекоммуникационная компания Бельгии Telenet сделала ремейк культового клипа Bomfunk MC’s на песню Freestyler. Ролик размещен на официальном канале организации в YouTube.
Сюжет клипа остался неизменным, частично поменялся лишь актерский состав – главным персонажем стала девушка, а не парень, как было в оригинальной версии.
Кроме того, сохранилось и участие представителей группы, в разных частях клипа они продолжают появляться по очереди.
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Предлагаем посмотреть новый клип на знаменитый сингл:
В честь 20-летнего юбилея хит 2000-х получил новую версию, передает Хроника.инфо со ссылкой на lemonade.style.
Крупнейшая телекоммуникационная компания Бельгии Telenet сделала ремейк культового клипа Bomfunk MC’s на песню Freestyler. Ролик размещен на официальном канале организации в YouTube.
Сюжет клипа остался неизменным, частично поменялся лишь актерский состав – главным персонажем стала девушка, а не парень, как было в оригинальной версии.
Кроме того, сохранилось и участие представителей группы, в разных частях клипа они продолжают появляться по очереди.
Читайте также: Дизайнер показал, как могла бы выглядеть современная версия вЂњПобедыВ»
Предлагаем посмотреть новый клип на знаменитый сингл:
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