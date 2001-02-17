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Раздел: Культура  
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Появилась современная версия клипа Freestyler

Появилась современная версия клипа Freestyler Хиту 20 лет.

В честь 20-летнего юбилея хит 2000-х получил новую версию, передает Хроника.инфо со ссылкой на lemonade.style.

Крупнейшая телекоммуникационная компания Бельгии Telenet сделала ремейк культового клипа Bomfunk MC’s на песню Freestyler. Ролик размещен на официальном канале организации в YouTube.

Сюжет клипа остался неизменным, частично поменялся лишь актерский состав – главным персонажем стала девушка, а не парень, как было в оригинальной версии.

Кроме того, сохранилось и участие представителей группы, в разных частях клипа они продолжают появляться по очереди.

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Предлагаем посмотреть новый клип на знаменитый сингл:


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 Теги: Freestyler, клип, современная версия

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Сегодня, 15:03 » Автор: Алена Шимко
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