Раздел: Культура
Майли Сайрус решилась на откровенную фотосессию
Певица позировала топлес на фоне песка.
Американская певица Майли Сайрус, которая тайно вышла замуж за австралийского актера Лиама Хемсворта стала героиней нового выпуска журнала Vanity Fair - звезда снялась в пикантной фотосессии и дала откровенное интервью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Артистка позировала топлес и в прозрачном топе, сквозь который виднеется обнаженная грудь звезды. В беседе с изданием, Майли отметила, что гордится своей ориентацией.
Несмотря на замужество, она по-прежнему идентифицирует себя как "квир", то есть без принадлежности к конкретному полу.
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"Мы показываем, как выглядит квир, которым являюсь я, в гетеросексуальных отношениях. Я горжусь тем, что я квир, это значимая часть моей личности. Я считаю, что люди влюбляются не во внешность, не в гендер, а в человека", - рассказала Сайрус.
Американская певица Майли Сайрус, которая тайно вышла замуж за австралийского актера Лиама Хемсворта стала героиней нового выпуска журнала Vanity Fair - звезда снялась в пикантной фотосессии и дала откровенное интервью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Артистка позировала топлес и в прозрачном топе, сквозь который виднеется обнаженная грудь звезды. В беседе с изданием, Майли отметила, что гордится своей ориентацией.
Несмотря на замужество, она по-прежнему идентифицирует себя как "квир", то есть без принадлежности к конкретному полу.
Читайте также: Тина Кароль похвасталась новыми леггинсами
"Мы показываем, как выглядит квир, которым являюсь я, в гетеросексуальных отношениях. Я горжусь тем, что я квир, это значимая часть моей личности. Я считаю, что люди влюбляются не во внешность, не в гендер, а в человека", - рассказала Сайрус.
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