Ким Кардашьян эмоционально заступилась за родную сестру

В среду 34-летняя Хлое Кардашьян впервые вышла в свет (она посетила открытие магазина PrettyLittleThing’s в Лос-Анджелесе) после новости об очередной измене своего 27-летнего возлюбленного Тристана Томпсона. Публика, однако, этот поступок встретила неоднозначно - ведь о том, что баскетболист изменил телезвезде, стало известно днем ранее, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю "Почему она решила выйти в свет на следующий день, после того как скандал получил широкую огласку?" - недоумевали пользователи сети.Старшая сестра Хлое 38-летняя Ким Кардашьян вступилась за нее и ответила на этот вопрос в своем Twitter."Вы бы предпочли, чтобы она потеряла и деньги тоже? Она - мать-одиночка и должна работать. Это было ее профессиональное обязательство, которое было запланировано заранее. И поверьте, она не ждет, что кто-то оплатит ее счета или обеспечит ее дочь. Точка!" - эмоционально написала она.Сама Хлое, к слову, вчера нарушила молчание относительно этого скандала и адресовала экс-бойфренду, от которого в апреле прошлого года родила дочь, несколько сообщений в Instagram."Самая сильная боль - эта та боль, которую вам причиняет человек, понимающий, что для вас это значит. Это предательство было твоим благословением. Если тебя спросят обо мне, скажи им, что она была единственным человеком, который искренне меня любил, но я ее уничтожил", - написала она и добавила картинку плачущей девушки.Напомним, что на днях в сети появились новости о том, что Тристан Томпсон изменил Хлое с подругой ее младшей сестры Кайли Дженнер Джордин Вудс (инсайдеры утверждают, что после одной из вечеринок, на которой они и сблизились, Джордин поехала к Томпсону домой и уехала оттуда только на следующее утро). Хлое и Ким уже отписались от Джордин в Instagram, а Кайли Дженнер даже, по слухам, выгнала Вудс из дома (они часто жили вместе).Надо сказать, что Томпсон уже не в первый раз изменил Хлое - накануне ее родов стало известно, что он регулярно ходил налево во время ее беременности. Эти новости так шокировали Хлое, что у нее даже начались преждевременные схватки. Впрочем, тогда она своего возлюбленного простила и дала ему второй шанс.Тем не менее в этот скандал верят далеко не все: многие считают, что его идея принадлежит матери Хлое Крис Дженнер, которая специально его придумала, чтобы подогреть интерес к выходу нового сезона их семейного реалити-шоу «Семейство Кардашьян» (Keeping Up With The Kardashians).