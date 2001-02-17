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Раздел: Культура  
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Влад Яма растрогал семейным снимком

Влад Яма растрогал семейным снимкомХореограф показал жену и сына.

Известный украинский хореограф, танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцы со звездами" и "Лига Смеха" Влад Яма, который объяснил, почему скрывает лицо сына, поделился в сети трогательным фото, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лайм.

На снимке, опубликованном в Instagram, Влад запечатлен со своей семьей - женой Лилианой и сыном Лионом.

В кадре Яма держит мальчика на руках и при этом крепко обнимает. А Лилиана стоит сзади и нежно прикасается к мужу и сыну. "Что такое счастье?", - поинтересовался хореограф у своих подписчиков. А они, в свою очередь, наделали массу комплиментов семье танцора.

elenareshnik Красивая семья
ynashulz Влад! Вы такой позитив даете нам на своей страничке! Прекрасная семья! Вот оно счастье...
tania_veremchuk Милашки
alenasolianik вы прекрасны
mashenkadubovik Какие хорошенькие, эх красотище

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natohka81 Да это настоящее счастье, будь счастлив

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 Теги: Влад Яма, семья, фото

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Сегодня, 14:45 » Автор: Алена Шимко
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